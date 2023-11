Viral Video: समुद्र में कचरा फेंकते लोग, आनंद महिंद्रा बोले- 'आदत नहीं बदली तो...'

एक तरफ जहां सफाई को लेकर स्वच्छता के लिए देश भर में आए दिन कोई न कोई अभियान चलाया जा रहा है वहीं दूसरी और कुछ लोग गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे. अपने आसपास के जगहों को साफ रखना देश के हर नागरिक का दायित्व है. लेकिन कुछ लोगों को केवल गंदगी फैलाने में ही मजा आता है. आप भी सोच रहे होंगे हम भला ऐसा क्यों कह रहे हैं .

सोशल मीडीया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देख आप भी इन लोगों पर गुस्सा करेंगे. वायरल हो रहे वीडियो पर देश के फेमस बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी कमेंट किया है और इस पर नाराजगी जाहिर की है. ये वीडियो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास का है जहां कुछ लोग समुद्र में कचरा डालते नजर आ रहे हैं.

It hurts just to see this. No amount of improvement in physical infrastructure can improve the city’s quality of life if the civic attitude isn’t transformed. @IqbalSinghChah2 @MumbaiPolice https://t.co/Efh0ssHQ3f

— anand mahindra (@anandmahindra) November 21, 2023