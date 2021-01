Viral Video: नियमों का पालन न करने पर पुलिसकर्मी लोगों को पीटते नजर आ जाते हैं. पर क्या आपने कभी किसी टूरिस्ट यानी पर्यटक को पुलिस से पिटते देखा है. ऐसा हुआ है और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. Also Read - तारक मेहता की सोनू ने बिकिनी में ढाया कहर, निधि भानुशाली की इन तस्वीरों पर मर मिटे आशिक!

वीडियो वायरल होने के बाद इस पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. लोग ये देख हैरान हो रहे हैं कि किसी पर्यटक के साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है. Also Read - Amazing: दुबई के क्राउन प्रिंस ने शुतुरमुर्ग के साथ लगाई रेस, देखें Viral Video

जानकारी के अनुसार ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग टनल के पास का है. यहां पांच पुलिसकर्मियों ने एक टूरिस्ट को मुर्गा बनाया और उसकी जबरदस्त पिटाई की. Also Read - Atal Tunnel में पुलिसकर्मियों ने की शख्स की पिटाई, VIDEO वायरल होने के बाद जांच के आदेश

जब पुलिस ये सब कर रही थी, तो देखने के लिए गाड़ियों की लंबी कतार लग गईं. लोग पूरा माजरा देखते रहे और उसे फोन में रिकॉर्ड भी किया.

वायरल वीडियो में दिखता है कि पीड़ित को पुलिस वालों ने मुर्गा बना रखा है. उसे घेरकर खड़े हैं. उसकी पिटाई कर रहे हैं. अचानक एक पुलिसकर्मी उसे लात मारता है, फिर दूसरा उसे दो-तीन थप्पड़ मारता है.

यही नहीं, सभी पुलिसकर्मी उसे गालियां भी दे रहे हैं.

देखें वायरल वीडियो-

A shocking video clip of a group of policemen mercilessly beating up a man in the newly inaugurated #AtalTunnel beneath the #RohtangPass near #Manali in #HimachalPradesh went viral on Sunday. pic.twitter.com/xzhAn3jIxv

— IANS Tweets (@ians_india) January 3, 2021