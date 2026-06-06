Viral Video: जीपीएस ने दिखाया ऐसा रास्ता, कार लेकर सीधा रेल ट्रैक पर पहुंच गई महिला | अमेरिका का वीडियो हुआ Viral

Viral Video: वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला किस तरह कार लेकर सीधा रेल ट्रैक पहुंच गई. उसने फिर पटरियों पर ही गाड़ी दौड़ा दी.

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Photo Credit: aplasticplant/Instagram

Viral Video: सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. कुछ नजारे शानदार होते हैं तो कुछ होश ही उड़ा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जो अमेरिका से जुड़ा है. एक महिला कार लेकर सीधा रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई. उसे जीपीएस ने ऐसा रास्ता दिखाया कि सीधा ट्रेन की पटरियों पर पहुंच गई. उसे देखते ही मौके अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यह घटना सिएटल शहर के माउंट बेकर लाइट रेल स्टेशन की बताई जा रही है. वीडियो वायरल होने के बाद लोग एक से एक रिएक्शन भी पोस्ट कर रहे हैं.

रेल ट्रैक पर कार

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि महिला अपनी कार चलाते हुए सीधे माउंट बेकर स्टेशन के पास स्थित ऊंचे लाइट रेल ट्रैक पर पहुंच गई. यह ट्रैक केवल ट्रेनों के संचालन के लिए बनाया गया है, लेकिन किसी तरह महिला अपनी कार को वहां तक ले जाने में सफल हो गई. बताया जा रहा है कि महिला काफी दूरी तक ट्रैक पर कार चलाती रही. बाद में जब कार आगे नहीं बढ़ सकी और ट्रैक पर फंस गई, तब लोगों को पूरे मामले की जानकारी हुई. अधिकारियों ने फिर सुरक्षा कारणों से ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया और कार को ट्रैक से हटाने के लिए विशेष टीम को बुलाया गया.

इंस्टाग्राम पर यहां देखें वीडियो:

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जीपीएस को बताया कारण

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, जब महिला से पूछा गया कि वह रेल ट्रैक पर कैसे पहुंच गई, तो उसने बताया कि वह जीपीएस के निर्देशों का पालन कर रही थी. बताया जा रहा है कि इसी वजह से वह गलत रास्ते पर चली गई और सीधे ट्रैक पर पहुंच गई. हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि जीपीएस ने वास्तव में गलत दिशा दिखाई थी या चालक ने निर्देशों को गलत तरीके से समझा. इस घटना ने एक बार फिर तकनीक पर पूरी तरह निर्भर रहने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो को aplasticplant नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.