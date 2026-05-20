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खुशी-खुशी रेस्टोरेंट में केक काटने पहुंच गया कपल, जैसे ही खाया तुरंत थमा दिया 11000 रुपये का बिल | देखिए वीडियो

कपल अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करने पहुंचा था. डिनर के बाद जब बाहर से लाया गया केक काटा गया तो स्टाफ ने हर व्यक्ति के हिसाब से अलग चार्ज जोड़ दिया.

Published date india.com Published: May 20, 2026 11:35 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खासा चर्चा में छाया हुआ है. इसमें एक कपल खास दिन को यादगार बनाने के लिए लग्जरी रेस्टोरेंट पहुंचा. मगर जैसे ही पार्टी खत्म हुई और बिल टेबल पर आया, दोनों के होश उड़ गए. वजह थी सिर्फ केक काटने के नाम पर लिया गया भारी-भरकम चार्ज, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. बताया गया कि अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में यह मामला सामने आया. इसे इंस्टाग्राम पर फूड कंटेंट बनाने वाली एक इन्फ्लुएंसर ने अपना बिल शेयर किया, जिसमें ‘केक कटिंग चार्ज’ देखकर लोग हैरान रह गए. वायरल बिल के मुताबिक रेस्टोरेंट ने केक सर्व करने और काटने के लिए करीब 110 डॉलर यानी भारतीय रुपये में लगभग 10600 रुपये वसूल डाले.

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केक काटने के बदले 11000 रुपये

बताया जा रहा है कि कपल अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करने पहुंचा था. डिनर के बाद जब बाहर से लाया गया केक काटा गया तो स्टाफ ने हर व्यक्ति के हिसाब से अलग चार्ज जोड़ दिया. कुल मिलाकर बिल 1100 डॉलर से भी ज्यादा पहुंच गया. जैसे ही यह बिल सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने कहा कि रेस्टोरेंट्स अब छोटी-छोटी चीजों पर भी एक्स्ट्रा फीस वसूलने लगे हैं. कुछ लोगों ने इसे ‘लक्जरी लूट’ बताया, तो कुछ ने कहा कि अगर पहले से जानकारी दी जाती तो शायद ग्राहक इतना नाराज नहीं होता. वहीं कुछ यूजर्स मजाक में लिखने लगे कि अब शायद सांस लेने का चार्ज भी अलग से लिया जाएगा.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

इधर बाद में मामला बढ़ने के बाद रेस्टोरेंट की तरफ से भी सफाई आई. प्रबंधन ने माना कि ग्राहकों को पहले ही केक कटिंग फीस के बारे में साफ जानकारी देनी चाहिए थी. रेस्टोरेंट ने यह भी कहा कि ग्राहक को रिफंड देने के साथ दोबारा बेहतर अनुभव के लिए आमंत्रित किया जाएगा. इतना ही नहीं, बाद में केक कटिंग फीस को कम करने की बात भी कही गई. फिलहाल यह मामला इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर किसी रेस्टोरेंट में अपना ही केक काटने के लिए इतना बड़ा बिल कैसे लगाया जा सकता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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