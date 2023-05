Viral Video: रोबोट संग थप्पड़ का खेल खेलने पहुंचा था बंदा, एक ही चांटे में धरती पकड़ लिया- देखें वीडियो

Viral Video: लोग फन के लिए कई तरह के गेम खेलना पसंद करते हैं. इन्हीं में से एक का नाम ‘पावर स्लैप’ भी है. इसमें दो लोग एक दूसरे को थप्पड़ लगाकर दिखाते हैं कि किसना चांटा सबसे तेज लगा. गांव-देहात से लेकर शहरों तक में कुछ लोग इस खेल को खेलना पसंद करते हैं. यह खेल बहुत की डेंजरस साबित हो सकता है ये जानकर भी लोग इसमें भाग लेते हैं. इसी खेल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स ‘पावर स्लैप’ के लिए रोबोट संग मैदान में उतरता है. नजारा देखने के लिए भारी भीड़ भी जुटी हुई है. खतरे से बचाने के लिए कुछ लोग भी स्टेज पर मौजूद हैं. फ्रेम में आगे जो कुछ कैद हुआ यकीन मानिए आप भी हिल जाएंगे.

वायरल वीडियो देख मालूम चलता है कि कोई टीवी शो है और भारी संख्या में दर्शक भी पहुंचे हुए हैं. आमतौर पर ‘पावर स्लैप’ दो लोगों के बीच खेला जाता है. लेकिन इसमें शख्स के साथ एक रोबोट को मैदान में उतारा गया है. पहले शख्स तैयारी करता है और खींचकर रोबोट को थप्पड़ जमा देता है. थप्पड़ खाते ही रोबोट जमीन पर लड़खड़ाते हुए गिर जाता है. कुछ सेकेंड बाद अपनी बारी लेने के लिए वो उठता है. फिर शख्स के गालों को निशाना बनाकर जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है. रोबोट से थप्पड़ पड़ते ही शख्स बुरी तरह हिल जाता है.

मालूम होता है जैसे रोबोट के थप्पड़ ने शख्स को एक पल के लिए सुन्न कर दिया है. दोनों के बीच हुए इस खेल को देखकर दर्शकों ने इंज्वॉय किया. इस वीडियो को @DailyLoud नाम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा गया है, ‘मुझे लगता है कि एआई रोबोट को पावर स्लैप में जोड़ने का समय आ गया है.’ सोशल मीडिया पर यह वीडियो किस कदर वायरल हो रहा है इस बात का अंदाज इसके व्यूज से लगाया जा सकता है.