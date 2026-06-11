Viral Video: 15 साल की उम्र में लापता हुआ लड़का साधु बनकर लौटा, देखते ही भावुक हो गई मां | देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह मां सालों बाद अपने खोए बेटे से मिल रही है. यह देखकर नेटिजन्स भी भावुक हो गए.

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साधु बनकर लौटा वापस. (Photo: thekhaosculture/Instagram)

Viral Video: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. बुद्धि बल्लभ उपाध्याय नाम का एक किशोर महज 15 साल की उम्र में अपने गांव से अचानक लापता हो गया था. उस समय परिवार ने हर संभव कोशिश की, रिश्तेदारों से लेकर आसपास के इलाकों में खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलाय समय बीतता गया. साल दर साल गुजरते गए. मगर बेटे के लौटने की उम्मीद उसकी मां नंदी देवी के दिल से कभी खत्म नहीं हुई. सालों बाद एक दिन जब उनका बेटा घर लौट तो भावुक होने से खुद रोक नहीं पाईं. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है.

छोटी उम्र में हुआ था लापता

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि साधु का रूप धरे एक शख्स बूढ़ी महिला से मिल रहा है. बताया जा रहा है कि साधु कोई और नहीं बल्कि सालों पहले लापता हुआ किशोर ही है. वीडियो में दिख रही बूढ़ी महिला उसकी मां हैं. उन्होंने जैसे ही अपने बेटे को देखा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाईं. बद्धि बल्लभ के लापता होने के बाद परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई. हर कोई धीरे-धीरे उम्मीद छोड़ने लगे, वहीं मां नंदी देवी हर दिन इसी आस में जीती रहीं कि उनका बेटा एक दिन जरूर वापस आएगा.

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वायरल वीडियो:

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साधु बनकर लौटा

उन्होंने कई बार मंदिरों में प्रार्थना की, लोगों से मदद मांगी और हर छोटी-बड़ी खबर पर ध्यान दिया. गांव के लोग भी इस कहानी से जुड़े रहे, मगर समय के साथ उम्मीदें कमजोर पड़ती गईं. फिर भी मां का विश्वास अडिग रहा, जो इस कहानी को खास बनाता है. नंदी देवी ने कभी यह नहीं माना कि उनका बेटा हमेशा के लिए खो गया है. उनका मानना था कि एक दिन वह जरूर लौटेगा, चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए. यही उम्मीद और प्यार आज इस कहानी को लोगों के दिलों तक पहुंचा रहा है. यह वायरल वीडियो thekhaosculture नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. हालांकि स्पष्ट कर दें कि खबर वायरल वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर बनाई गई है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.