Hindi Viral

Viral Video Shadi Ka Video Teacher Ki Shadi Me Chhatra Ka Doubt Google Trends Student Asked Doubt In Teacher Wedding See What Happened Next

Viral Video: टीचर की शादी में डाउट सोल्व कराने पहुंच गया छात्र, फिर जो हुआ जिंदगी में नहीं देखा होगा | देखें वीडियो

Viral Video: इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक छात्र टीचर की शादी में गजब सवाल पूछता है. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Photo: @rajgarh_mamta1/x.com

Viral Video: सोशल मीडिया पर शादी से जुड़ा एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ सकती है. इसमें टीचर और छात्र की जबरदस्त जुगलबंदी दिखाई गई है. देख सकते हैं कि एक छात्र अपनी टीचर की शादी में पहुंचा हुआ है. स्टेज पर दुल्हन के जोड़े में सजी टीचर खड़ी होती हैं और मेहमान उन्हें बधाई देने के लिए लाइन में लगे होते हैं. तभी अचानक छात्र स्टेज पर पहुंचता है और बड़े ही मासूम अंदाज में उनसे ऐसी बात पूछता है जिसे सुनकर टीचर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं.

टीचर की शादी में पहुंचा छात्र

शादी के इस वीडियो में देख सकते हैं कि छात्र स्टेज पर जाकर दुल्हन बनीं टीचर से कहता है, ‘मैम एक डाउट था.’ इतना सुनते ही टीचर खिलखिलाकर हंसने लगती है और कहती हैं, ‘इस पीरियड के बाद आना, कल बोला था न तुम्हें.’ टीचर और छात्र के बीच मजेदार बातचीच को देखकर दूल्हा सहित बाकी मेहमान भी हंसी नहीं रोक पाते हैं. छात्र भी मुस्कुराता नजर आता है. इस पूरे दृश्य में कहीं भी बनावट नहीं दिखती, सब कुछ बहुत स्वाभाविक लगता है. यही बात इस वीडियो को और खास बनाती है.

एक्स पर देखिए वीडियो:

टीचर का रिएक्शन देखने लायक था। स्कूल छूट सकता है, होमवर्क छूट सकता है, पर ‘doubts’ कभी पीछा नहीं छोड़ते। जब आपकी पढ़ाई का साया शादी के मंडप तक पहुँच जाए। एक छात्र ने अपनी टीचर की शादी में जाकर पूछा “Ma’am, I have one doubt”‍♂️ pic.twitter.com/HQbtP4Oa04 — ममता राजगढ़ (@rajgarh_mamta1) February 19, 2026

खूब देखा जा रहा वीडियो

वायरल वीडियो यह दिखाता है कि टीचर और छात्र के बीच रिश्ता कितना सहज और अपनापन भरा हो सकता है. शादी जैसे निजी समारोह में भी छात्र का अपनी टीचर से बेझिझक सवाल पूछना उनके मजबूत संबंध को दर्शाता है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @rajgarh_mamta1 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, “टीचर का रिएक्शन देखने लायक था. स्कूल छूट सकता है, होमवर्क छूट सकता है, पर ‘डाउट’ कभी पीछा नहीं छोड़ते. जब आपकी पढ़ाई का साया शादी के मंडप तक पहुंच जाए. एक छात्र ने अपनी टीचर की शादी में जाकर पूछा, ‘मैम आई हैव वन डाउट.’ चंद सेकेंड के इस वीडियो को हजारों की संख्या में व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें