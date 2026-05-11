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बूट पॉलिश से लेकर हेयर कटिंग तक का इंतजाम, शादी में मेहमानों के लिए डॉक्टर तक बैठा दिया | कभी देखा है ऐसा वीडियो
Shadi Ka Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि विवाह स्थल पर मेहमान जैसे ही पहुंचे तुरंत उनकी आंखें फटी रह गई. विवाह में मेहमानों ने ऐसा कुछ देखा जो शायद ही पहले कभी देखा गया होगा.
Shadi Ka Viral Video: सोशल मीडिया में शादी-ब्याह से जुड़े सैकड़ों हजारों वीडियो शेयर किए जाते हैं. मगर अभी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो हैरान कर देगा. वीडियो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का बताया गया है. यहां शादी समारोह में बारातियों की खातिरदारी का ऐसा अनोखा उदाहरण देखने को मिला, खुद लोग भी हैरान हो गए. आमतौर पर शादियों में मेहमानों को खाने-पीने और ठहरने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन यहां दुल्हन के पिता ने मेहमाननवाजी को पूरी तरह नया रूप दे दिया.
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बूट पॉलिश तक का इंतजाम
इसमें देखेंगे कि बारात जैसे ही पहुंची, मेहमानों के स्वागत के लिए एक लंबी टेबल पर कई स्टॉल नजर आते हैं. इन स्टॉलों में बूट पॉलिश का अलग काउंटर था, ताकि बारातियों के जूते चमकदार बने रहें. कपड़ों की इस्त्री की सुविधा उपलब्ध थी. साथ ही हेयर कटिंग, दाढ़ी ट्रिमिंग और हेयर स्टाइलिंग की भी पूरी व्यवस्था की गई थी. जिससे मेहमान बिना किसी परेशानी के अपनी लुक तरोताजा करा सकते थे.
मेहमानों की गजब खातिरदारी
सबसे खास बात ये थी कि शादी में मेहमानों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा गया. विवाह स्थल पर डॉक्टर को भी बैठाया गया. जरूरी दवाइयां जैसे ईनो, पेनकिलर, चॉकलेट्स और अन्य सामान्य दवाएं उपलब्ध रखी गई थीं, ताकि कोई भी बाराती किसी प्रकार की असुविधा महसूस ना करे. बताया गया दुल्हन के पिता ने बारात पक्ष का खास ख्याल रखते हुए यह पूरा सेटअप तैयार करवाया.
यहां एक्स पर देखें वीडियो
बारातियों की खातिरदारी कुछ इस प्रकार..!! pic.twitter.com/XK3vmFzIng
— Mukesh मारवाड़ी (@Mukeshbaitu) May 10, 2026
क्या बोले नेटिनज्स
मालूम हो विवाह में अनोखे आयोजन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है. वीडियो एक्स पर @Mukeshbaitu नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है, जो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. वीडियो पर कोई लिखा है कि ये तो अम्बानी शादी को भी मात देगी. किसी ने लिखा कि पैसे नहीं दिल से खातिरदारी की है भाई ने. एक यूजर ने लिखा कि बारात वाले इस शादी को उम्र भर याद रखेंगे.