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Viral Video: बच्चे की प्लेट से रसगुल्ला खा गया शख्स, फिर जो हो गया शायद ही देखा हो कभी | देखें वीडियो

Viral Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स लड़के की प्लेट से रसगुल्ला खा जाता है. फिर ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसने होश ही उड़ा दिए.

Published date india.com Published: March 25, 2026 12:55 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video

Viral Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कब क्या वायरल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता. कभी शादी-ब्याह से जुड़े नजारे तो कभी स्टंट तो कभी फनी वीडियो खूब शेयर किए जाते हैं. फिलहाल शादी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है उसमें एक छोटे बच्चे से जुड़ा सीन दिखाया गया. इसमें एक शख्स उसकी प्लेट से रसगुल्ला उठाकर खा जाता है और वो भी बिना पूछे. शख्स की इस हरकत के बाद बच्चा ऐसे रिएक्शन देता है जिसे देखकर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे हंसी ना आए.

बच्चे का रिएक्शन हुआ वायरल

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देख सकते हैं शादी में भोज चल रहा है. कुछ टेबल पर तो कुछ खड़े होकर खाना खा रहे हैं. एक बच्चा भी टेबल पर आराम से बैठकर अपना खाना इंज्वॉय कर रहा था. उसी दौरान एक शख्स वहां आया और उसने बच्चे से मजाक करना शुरू किया. उसने बिना पूछे बच्चे की प्लेट से रसगुल्ला उठाकर खा लिया. फिर क्या था बच्चे ने जैसे ही उसे ऐसा करता देखा रोने जैसा मुंह बना लिया. देखते ही देखते वो रो भी पड़ा. उसने अपने रिएक्शन से ये जताना चाहा कि कोई कैसे उसके प्लेट से रसगुल्ला उठाकर खा सकता है. जबकि वो उसका था.

यहां देखिए वीडियो:

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शादी में लगा रोने

बच्चे ने वहां ऐसी शक्ल बनाई जिसे देखकर कई लोग हंसी नहीं रोक पाए. मालूम होता है कि जिस शख्स ने मजाक किया था उसे पता था कि बच्चा रोने लगेगा. बच्चे का किसी ने वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. अब शादी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे ghantaa नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो को कुछ ही देर में 23 हजार से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. साथ ही इस पर जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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