Viral Video Snake Attacks Buffalo Calf In Courtyard Shocking Rescue Video Went Viral

VIDEO: आंगन में खड़े भैंस के बच्चे पर नाग ने कर दिया हमला, फिर जो दिखा होश उड़ जाएंगे

Viral Video Today: वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भैंस का बच्चा (पाड़ा) घर के आंगन में आराम से खड़ा है. तभी कहीं से एक लंबा काला नाग सरकता हुआ आता है और पलक झपकते ही उसके शरीर से लिपट गया.

वायरल वीडियो किसी के भी होश उड़ा देगा. (Photo/X)

Viral Video Today: सांपों का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर एक जहरीला नाग सीधे आंगन में खड़े भैंस के बच्चे से लिपट जाए तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भैंस का बच्चा (पाड़ा) घर के आंगन में आराम से खड़ा है. तभी कहीं से एक लंबा काला नाग सरकता हुआ आता है और पलक झपकते ही उसके शरीर से लिपट गया.

हिलाकर रख देगा नजारा

कुछ सेकंड तक तो समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है. नाग उसकी गर्दन से लेकर पीठ तक कसकर चिपका नजर आता है. खतरे को भांपते ही भैंस के बच्चे ने घबराकर भागने की बजाय समझदारी दिखाई. उसने जोर-जोर से अपने शरीर को झटका देना शुरू किया. कुछ ही पलों में नाग का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद वह तेजी से वहां से भाग निकला.

क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो होश उड़ाने वाले ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Mountain4u नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो कुछ ही सेकंड में हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. वायरल वीडियो पर नेटिजन्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘सच में डरावना मंजर है, अगर नाग काट लेता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी.’ दूसरे ने कहा, ‘जानवरों में भी कितनी समझदारी होती है, वरना घबराहट में कुछ भी हो सकता था. एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘भगवान का शुक्र है कि पाड़ा सुरक्षित है.’

