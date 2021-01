Viral Video: क्या आपने कभी कुत्ते और शेर के बीच लड़ाई देखी है? आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है. पर ऐसा हुआ है और इसमें जीत हुई कुत्ते की. जी हां, तभी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. Also Read - मौनी रॉय की हॉट तस्वीरें देखकर लोग इस कदर कर रहे हैं गुस्ताखियां, आखिर! दिल पर किसका जोर चलता है

वीडियो में जंगल में शेरनी के साथ लड़ रहा कुत्ता दिखाई देता है. वीडियो को IFS Parveen Kaswan ने ट्विटर पर शेयर किया है.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction

देखें पोस्ट-

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2021

वीडियो में दिखता है कि आवारा कुत्ता बिना पलक झपकाए शेरनी का सामना करता है. जंग होती है और अंत में शेरनी भाग जाती है.

लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो को अब तक 180.4K views मिल चुके हैं. इस पर लोग मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं-