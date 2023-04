Viral Video: पति संग स्टंट कर रही थी चीनी एक्रोबैट तभी छूट गया हाथ, फिर जो हुआ कांप जाएंगे- देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देख हर कोई सहम गया. वीडियो है चीन का, जहां शो के दौरान जिम्नास्टिक करते समय एक चीनी एक्रोबैट (कलाबाज) की मौत हो गई. वीडियो दिखाता है कि महिला एक्रोबैट अपने साथी के साथ 30 फीट की ऊंचाई पर जिम्नास्टिक का लाइव परफॉर्मेंस कर रही थी, तभी उसका हाथ छूट गया और वो ऊंचाई से गिर गई. बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अब यह वीडियो वायरल होने लगा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, महिला एक्रोबैट की उम्र 37 साल की थी और उसका नाम सन मौमौ था. महिला का जिम्नास्टिक पार्टनर उसका पति भी था. दोनों चीन के सेंट्रल अनहुई प्रांत के होउगाओ में लाइव परफॉर्मेंस कर रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों केबल के सहारे 30 फीट की ऊंचाई पर कलाबाजियां कर रहे थे. इसी दौरान थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया और साथी से महिला का हाथ छूट गया. ऊंचाई से गिरकर महिला की मौत हो गई.