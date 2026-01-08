Hindi Viral

Viral Video Thief Touched The Feet Of The Deity And Stole Jewellery From The Temple

भगवान के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, फिर मंदिर से गहने उड़ा ले गया चोर… Video देख लोग बोले– ‘कितना संस्कारी चोर है!’

Viral Video:सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें चोर मंदिर में चोरी करते हुए दिखाई देता है.

Viral Video: पुरानी कहावत है कि कुछ ऐसे लोग उसूल के इतने पक्के होते हैं कि वो बेईमानी भी ईमानदारी से करते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर मंदिर में चोरी करते हुए दिखता है, लेकिन इस दौरान वो कुछ ऐसा करता है कि लोग वीडियो देख चोर की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं. अब इस चोरी की इस वारदात का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

चोर निकला संस्कारी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चोर मंदिर के अंदर गहनों की चोरी करते हुए दिखता है, लेकिन भगवान की मूर्ति से गहने उतारने से पहले वो पैर छूकर आशीर्वाद लेता है. इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव के प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर का है, जहां इस वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. इस वीडियो को देख लोग बोल रहे हैं कि बेचारे चोर की मजबूरी रही होगी, इसलिए उसने भगवान से पहले चोरी के लिए परमिशन ली. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि चोर बेहद संस्कारी है, इसलिए उसने पहले भगवान के पैर छुए. चोर केवल गहने ही नहीं चुराता है, बल्कि वो मंदिर की दान पेटी भी साथ उड़ा ले जाता है.

वीडियो देख लोग बोले बहुत ईमानदार चोर है

वायरल हो रहे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर @taptisamanvya नाम के यूजर ने शेयर किया है. इसके अलावा इस सीसीटीवी के वायरल फोटोज को लोग अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर कर रहे हैं. इस पोस्ट पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर लिखता है कि भाई ने चोरी भी बड़ी ईमानदारी से की है. वहीं दूसरा यूजर मजाक में लिखता है कि अब पुलिस इन्हें आशीर्वाद देगी. इस तरह के कई वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.

