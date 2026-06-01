दादी ने जिंदगी में पहली बार देखा समुद्र, 87 साल बाद पूरा हुआ सपना तो छलक गए आंसू | देखिए वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है. यह वीडियो किसी डांस, प्रैंक या स्टंट का नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग महिला के उस सपने का है, जो 87 साल बाद जाकर पूरा हुआ. वीडियो में एक दादी पहली बार समुद्र को देखती नजर आ रही हैं. समुद्र की ऊंची लहरों और दूर तक फैले नीले पानी को देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं. इस भावुक पल ने इंटरनेट पर लोगों को भावुक कर दिया है. बताया जा रहा है कि 87 साल की दादी ने अपना पूरा जीवन परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में गुजार दिया. बच्चों की परवरिश से लेकर घर-परिवार को संभालने तक, उन्होंने हमेशा दूसरों की खुशियों को आगे रखा. इसी वजह से उन्हें कभी अपने लिए समय निकालने का मौका नहीं मिला. उनके मन में सालों से समुद्र देखने की इच्छा थी, लेकिन यह सपना अधूरा ही रह गया था.
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जब परिवार को उनकी इस इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने दादी को समुद्र दिखाने का फैसला किया. परिवार के सभी सदस्य उन्हें लेकर समुद्र तट पहुंचे. जैसे ही दादी ने पहली बार विशाल समुद्र को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई. वीडियो में वह समुद्र की लहरों को निहारती दिखाई देती हैं, जबकि परिवार के सदस्य उनके आसपास खड़े होकर इस खास पल को यादगार बना रहे हैं. वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है, जब दादी कुछ देर तक बिना कुछ बोले समुद्र को देखती रहती हैं. ऐसा लगता है जैसे वह अपने जीवन के कई दशक उस पल में महसूस कर रही हों. उनके चेहरे के भाव साफ बताते हैं कि यह उनके लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक है.
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मालूम हो वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. हजारों लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘कुछ सपने पूरे होने में पूरी जिंदगी लग जाती है.’ दूसरे यूजर ने कहा, ‘यह वीडियो देखकर मुझे अपने दादा-दादी की याद आ गई.’ वहीं कई लोगों ने इसे परिवार और रिश्तों की खूबसूरती दिखाने वाला वीडियो बताया. वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों को एक खास संदेश भी दिया है. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर hersheyy_vibes नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.