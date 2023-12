Viral Video Today: एक के बाद एक आपस में टकरा गईं कई गाड़ियां, फिर जो हुआ यकीन ना करेंगे | देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर यूं तो कई तरह के वीडियो नियमित अंतराल पर वायरल होते हैं. मगर इनमें कुछ नजारे किसी की भी जमीन खिसका देते हैं. इन नजारों को देख हर कोई सोच में पड़ा रहता है आखिर ये कैसे हो सकता है. अभी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जो सड़क हादसे से जुड़ा हुआ है. इसमें देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं. नतीजे में हर गाड़ी मालिक तगड़ा का नुकसान हो गया. अब ये दुर्घटना कैसे हुई इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से दौड़ लगा रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो को देख मालूम पड़ता है कि ट्रैफिक की वजह से कई गाड़ियां लाइन में लगी हुई थीं. तभी एक गाड़ी ने अपने से आगे वाली गाड़ी में तेज टक्कर मार दी होगी ऐसा प्रतीत होता है. टक्कर लगने के बाद लाइन से खड़ी सभी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं. किसी की डिग्गी टूट गई तो किसी गाड़ी का बोनट चकनाचूर हो गया. बताया जा रहा है कि ये हादसा बेंगलुरु एयरपोर्ट रोड देवनहल्ली के नजदीक चिककजला फ्लाइओवर पर हुआ. कहा जा रहा है कि घटना के बाद सड़क पर काफी जाम लग गया. बाद में पुलिस ने इसे खुलवाया.

Just-in: A serial collision involving multiple cars was reported near Doddajala on Bengaluru airport Road on Monday.

