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Viral Video Today: अफ्रीकन शख्स ने चाय के लिए साफ कर दिया मना, बोला- काला हो जाऊंगा | देखें मजेदार वीडियो

Viral Video Today: देख सकते हैं कि अफ्रीकन शख्स ने चाय के लिए ये कहकर मना कर दिया कि रंग काला हो जाएगा. उसके इतना बोलते ही सब ठहाके लगाने लग पड़े.

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो अफ्रीकन शख्स से जुड़ा हुआ है. इस वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. इसमें एक अफ्रीकी शख्स अपने मजाकिया अंदाज से सभी का दिल जीतता नजर आ रहा है. वीडियो में उसे चाय ऑफर की जाती है, लेकिन वह बेहद चुटीले अंदाज में इसे मना कर देता है. उसका जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं. यही वजह है कि यह छोटा सा पल इंटरनेट पर बड़ी खुशी का कारण बन गया है. वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

अफ्रीकन शख्स का मजेदार अंदाज

ध्यान खींच रहे वीडियो में जब उस शख्स को चाय पीने के लिए कहा जाता है, तो वह मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वह चाय नहीं पीता, क्योंकि इससे उसका रंग और काला हो जाएगा. उसका यह जवाब पूरी तरह मजाकिया था, लेकिन उसकी टाइमिंग और आत्मविश्वास ने इसे और भी खास बना दिया. आस-पास बैठे लोग उसकी बात सुनते ही जोर-जोर से हंसने लगते हैं. इस हल्के-फुल्के मजाक ने माहौल को बेहद खुशनुमा बना दिया और वीडियो देखने वालों को भी खूब गुदगुदाया.

इंस्टाग्राम पर देखिए यह वीडियो:

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नेटिजन्स हुए लोटपोट

वीडियो में आप आगे देखेंगे कि ऐसा भी पल आया जब लोगों ने उसे चाय के बदले मलाई दी. कहा कि इसे खाकर फिर चाय पी लो फिर रंग काला नहीं होगा. वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग जमकर शेयर कर रहे हैं और इसे ‘अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी’ कह रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए कहा कि यह एक साधारण पल था, लेकिन जिस तरह से उस व्यक्ति ने मजाक किया, उसने इसे बेहद खास बना दिया. इसे awwbharat नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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