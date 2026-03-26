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Bhikhari Ka Video: महिला ने भीख में दी ऐसी चीज, देखते ही सिर पकड़कर बैठ गए सारे भिखारी | देखें वीडियो

BhiKhari Ka Viral Video: वायरल वीडियो में देखेंगे महिला धार्मिक स्थल के बाहर बैठे भिखारियों को भीख देने के लिए पहुंची है. मगर महिला भीख में ऐसी चीज देती है जिसे देखकर कोई भी चौंक जाएगा.

Published date india.com Published: March 26, 2026 11:28 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
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भीख देते हुए महिला का वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/Instagram)

Bhikhari Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में एक वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो एक महिला से जुड़ा है जो धार्मिक स्थल के बाहर बैठे भिखारियों को भीख देने के लिए पहुंची है. महिला हर भिखारी को बड़ी खुशी-खुशी भीख देती है. मगर हैरानी होगी महिला भीख में रुपये या कपड़े नहीं देती है. वो इस सबके उलट एक ऐसी चीज भीख में देती है जिसकी कल्पना किसी भी भिखारी ने सपने में भी नहीं की होगी. मगर जैसे ही भिखारियों को महिला द्वारा दी गई चीज पर पड़ती है तब सभी सिर पकड़कर बैठ गए और महिला को ही घूरकर देखने लगते हैं.

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क्या चीज भीख में देने लगी महिला

पूरी घटना से जुड़ा वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. वीडियो देखकर लोगों की हंसी रुकना भी मुश्किल हो जाएगा. शुरुआत से वीडियो देखकर मालूम होता है कि किसी धार्मिक स्थल के बाहर लंबी-लंबी कतारों में भिखारी बैठे हैं. उन्हें किसी ऐसे सज्जन का इंतजार है जो उनकी पीड़ा को समझते हुए कुछ मदद कर सके. फ्रेम में देखेंगे कि तभी एक महिला हाथ में कुछ लेकर भिखारियों के करीब पहुंचती है. ये देखकर कतार में बैठे भिखारियों की आंखें चमक उठी है. सभी खुशी-खुशी महिला की तरफ देखने लगते हैं

भीख में मिला पारले-जी का एक बिस्किट

मगर फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आता है शायद ही किसी भिखारी ने इसके बारे में सोचा है. दरअसल महिला भीख में रुपये या कपड़े की जगह पारले-जी बिस्किट का पैकेट लेकर भिखारियों के पास पहुंची. मजेदार है कि महिला पैकेट में से एक-एक बिस्किट निकालकर देती है. मानो महिला बिस्किट की जगह भिखारियों को अशरफी दान कर रही होगी.

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यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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महिला का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर afaqmasscom नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. स्पष्ट कर दें कि वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है. इंडिया डॉट कॉम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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