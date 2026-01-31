Hindi Viral

Viral Video Today: पानी में छलांग लगाते ही कांपने लगा गोताखोर, सामने आ गया 200 किलो का विशाल एनाकोंडा | देखिए

Viral Video Today: देखा जा सकता है कि किस तरह एक गोताखोर की सांसें एक पल के लिए उस समय थम जाती हैं, जब उसका सामना एनाकोंडा से हो जाता है.

Viral Video Today: कई बार एडवेंचर के चक्कर में बड़ी आफत सामने आ जाती है. ऐसा ही कुछ हुआ है एक गोताखोर के साथ. उसने पानी में छलांग तो लगा ली मगर कुछ ही सेकेंड बाद उसकी रूह कांप गई. उसका सामना पानी के अंदर एक विशालकाय एनाकोंडा से हो गया. किसी भी सामान्य सांप को देखकर लोग घबरा जाते हैं. मगर गोताखोर का सामने तो सबसे वजनी और विशालकाय सांप से हो गया. बताया गया कि शख्स के सामने आया एनाकोंडा करीब 200 किली को था और 8 मीटर लंबा था.

एनाकोंडा से हुआ गोताखोर का सामना

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि गोताखोर पानी में छलांग लगाता है. वो खुशी-खुशी आगे बढ़ रहा होता है. मगर थोड़ी ही देर में उसकी खुशी डर में बदल गई. जैसे ही पानी के अंदर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है अचानक उसकी नजर इस विशाल एनाकोंडा पर पड़ती है. उसे देखते ही गोताखोर पल भर के लिए सन्न रह जाता है. जैसे ही एनाकोंडा गोताखोर की ओर मुड़ता है, उसकी हालत और खराब हो जाती है. उसे लगता है कि अब हमला हो सकता है. कुछ सेकंड के लिए माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है. हालांकि, एनाकोंडा बिना कोई नुकसान पहुंचाए गोताखोर के बिल्कुल पास से गुजर जाता है.

देखते ही सूख गया बेचारा

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि एनाकोंडा शख्स को छूते हुए आगे निकल जाता है और हमला नहीं करता. इसके बाद गोताखोर राहत की सांस लेता है. यह पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो जाता है. इस दृश्य को देखकर लोगों की धड़कनें तेज हो गईं. इस वीडियो को एक्स पर @chronicalguy नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. चंद सेकेंड का यह वीडियो लाखों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी बटोर चुका है.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

27 seconds of unreleased diving with an 8 meter long and 200kg weight anaconda snake

She let me accompany her, she stopped for me to observe her in detail and posed for another photo worthy of @chronicalguy When he got tired, he changed direction and looked me in the eyes,… pic.twitter.com/TDNvDHccwa — Chronic (@chronicalguy) January 29, 2026

इस पर सैकड़ों कॉमेंट्स भी आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘लगता है सांप का मूड नहीं था हमला करना का.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘शख्स का दिन अच्छा था वर्ना कुछ भी हो सकता था.’ इसी तरह के अलग-अलग रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.

