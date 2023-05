Viral Video Today: ब्यूटी कॉन्टेस्ट में दूसरे नंबर पर आई पत्नी तो झल्ला गया पति, पहले क्राउन फेंका फिर बाल खींचकर ले गया- देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया के जरिए देश-दुनिया में वायरल हो रही घटनाओं पर नजर पड़ जाती है. इनमें कुछ नजारे वाकई चौंका देते हैं. अभी इसी तरह का एक मामला ब्राजील में देखने को मिला है. जहां एक शख्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट में दूसरे स्थान पर आई पत्नी से नाराज हो गया और स्टेज पर चढ़कर बवाल काट दिया. शख्स के इस कदम से उसकी पत्नी सहित ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजक भी सकते में आ गए. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक, Miss Gay Mato Grosso 2023 कॉन्टेस्ट में बीते शनिवार को यह घटना घटी.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में विनर और फिर रनरअप के नाम का ऐलान होता है. विजेता के बाद रनरअप के सिर पर क्राउन पहनाया जाता है. इतने में एक शख्स स्टेज पर चढ़ जाता है और रनरअप के सिर से क्राउन उतार पर स्टेज पर पटक देता है. फिर उसके बाल पकड़कर जबरदस्ती स्टेज से नीचे ले आता है. बाद में पता चलता है कि वो शख्स दूसरे नंबर पर आई महिला का पति है. वो इस बात से खासा नाराज हो गया कि उसकी पत्नी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में दूसरे नंबर पर आई. शख्स की इस हरकत से इवेंट का माहौल एकदम से बदल गया. हर कोई यहां हैरान रह गया कि अचानक यहां हुआ क्या.

वीडियो देख मालूम चलता है कि शख्स विनर के रूप में अपनी पत्नी को देखना चाहता था, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आई तो वो गुस्सा गया. शख्स के इस व्यवहार के बाद आयोजक गुस्से में हैं और उसके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी है. इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाली मेलोनी होनिस्क ने मामले के संबंध में कहा कि जजेस ने बेलिनी को बिल्कुल निष्पक्ष होकर विजेता घोषित किया था. लेकिन रनरअप के पति को नतीजा पसंद नहीं आया.