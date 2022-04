Viral Video Today: देश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके कारण लोगों का घर से बाहर निकलना भी काफी मुश्किल हो गया है. तापमान भी हर रोज 45 डिग्री के करीब पहुंच रहा है. बताया जा रहा है कि अभी भी इस चिलचिलाती गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है. गर्मी की मार शादियों पर भी पड़ने लगी है. कई लोग रात की बजाय दिन में बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचते हैं और ऐसे में भीषण गर्मी में उनकी हालत खराब होना लाजिमी है. लेकिन हमारे देश में जुगाड़ लगाने वालों की कोई कमी नहीं है. एक बारात में गर्मी से बचने के लिए लोगों ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि पूरा सोशल मीडिया उनका फैन हो गया.Also Read - Dance Ka Video: स्कूल गर्ल ने मिनटों में सिखा दिया इंग्लिश टीचर को डांस करना, देख लिया तो ताली बजाए बिना नहीं रहेंगे- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर एक शादी से जुड़ा वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बारात को दिन में ही निकाला जा रहा है. बाहर चिलचिलाती धूप है ऐसे में लोग काफी परेशान न हो इसलिए दूल्हे के घरवालों ने बारात के ऊपर पंडाल का एक शेड्स तैयार कर दिया. सारे बारती उसी के अंदर घुस गए. दूल्हे के दोस्त और घरवाले पंडाल के अंदर ही ढोल की धुन पर जमकर डांस करते देखे जा रहे हैं. जबकि दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ नजर आ रहा है. बारात को गर्मी से बचाने का यह नया तरीका सोशल मीडिया पर सुपरहिट साबित हो गया. Also Read - बांझ सुनकर फफक कर रो पड़ी थीं पायल रोहतगी, संग्राम ने गले लगाकर बोला, जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा

देखें इस वीडियो को: Also Read - Bagh Ka Video: बाघिन का दिल जीतने के लिए आपस में लड़ पड़े दो बाघ, फिर जो हुआ आप खुद ही देख लीजिए- देखें वीडियो

This is why #India is called land of Innovation or simply

"Jugaad" To beat the #Heatwave during "Baraat" Indians have found solution.#innovation pic.twitter.com/Fs8QociT2K

— Devyani Kohli (@DevyaniKohli1) April 27, 2022