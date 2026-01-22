By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video Today: मुंह की जगह बच्चे को कान से दूध पिलाने लगी मां, खूब बिलबिलाया मगर नहीं हटाई बोतल | देखें वीडियो
Viral Video Today: इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह महिला कहीं खो जाती है, और फिर बच्चे के साथ जो करती है वो वाकई चौंका देगा.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला नजारा वायरल हो रहा है, जो हंसाने के साथ-साथ खूब चौंका भी रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक महिला किसी कार्यक्रम में आराम से बैठी हुई है. उसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी है, जिसे वह दूध की बोतल से दूध पिला रही होती है. आसपास माहौल सामान्य लगता है और महिला पूरी तरह मां की भूमिका में नजर आती है. लेकिन कुछ ही पलों में ऐसा कुछ होता है, जो पूरे वीडियो को खास और चर्चा का विषय बना देता है. फ्रेम में आगे का जो सीन कैद हुआ उसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता.
ये क्या करने लगी महिला
इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक महिला का ध्यान कहीं और चला जाता है. उसकी नजरें सामने चल रहे किसी सीन पर टिक जाती हैं, शायद वहां कुछ ऐसा हो रहा होता है जो उसका पूरा ध्यान खींच लेता है. इसी बीच वह अनजाने में एक बड़ी गलती कर बैठती है. वह बच्चे के मुंह में लगाने वाली दूध की बोतल को उसके मुंह के बजाय अपने ही कान में लगा लेती है. यह नजारा देखकर दर्शक हैरान रह जाते हैं. बच्चा भी परेशान सा दिखने लगता है, मानो सोच रहा हो कि उसकी मां आखिर कर क्या रही है. बच्चा दूध के लिए इधर-उधर देखने लगता है, लेकिन महिला को इस बात का जरा भी अहसास नहीं होता कि वह क्या कर रही है. उसकी नजरें अब भी सामने के दृश्य पर टिकी रहती हैं. (यहां देखिए वीडियो)
हंसी और हैरानी
महिला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को जमकर हंसा रहा है, लेकिन साथ ही चौंका भी रहा है. कई लोग इसे इंसानी भूल का मजेदार उदाहरण बता रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि कभी-कभी इंसान इतना खो जाता है कि उसे अपने आसपास की चीजों का भी ध्यान नहीं रहता. कुछ लोगों ने इसे मांओं की थकान से जोड़कर देखा है और कहा है कि बच्चों की देखभाल में महिलाएं अक्सर इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि ऐसी छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं. इस वायरल वीडियो को trendypratap नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.