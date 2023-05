Viral Video Today: तगड़े बवंडर में फंस गया बेसबॉल का खिलाड़ी, मगर अंपायर ने बचाकर ही दम लिया- देखें वीडियो

Viral Video Today: कई बार आपने देखा होगा कि खुले मैदान में अचानक से बवंडर आ जाता है और कई चीजों को साथ उड़ा ले जाता है. कई बार तो लोग भी इसमें फंस जाते हैं. अभी इसी तरह की एक घटना बेसबॉल के मैदान में घटी. स्टेडियम में बच्चों का बेसबॉल गेम चल रहा था. तभी अचानक से बवंडर आ जाता है. बैटिंग कर रहा बच्चा उससे निकल आता है, लेकिन कीपिंग कर रहा बच्चा उसमें फंस जाता है. ऐसा लगता है जैसे वो बचना चाह रहा है लेकिन खुद को बवंडर से निकाल नहीं पाता है. तभी पीछे खड़े अंपायर की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे बवंडर से बाहर खींच लाता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ग्राउंड में बेसबॉल का मैच चल रहा है. सारे खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी पोजिशन पकड़ रखी है. गेंदबाज जैसे ही थ्रो फेंकता है बल्लेबाज बल्ला घुमा देता है. इतने में काफी तेज बवंडर मैदान में आ जाता है. बल्लेबाजी कर रहा बच्चा निकलकर भाग जाता है मगर कीपिंग करने वाला बच्चा उसकी चपेट में आ जाता है. अंपायर की नजर पड़ते ही वो फुर्ती के साथ बच्चे को उठा लेता है और बवंडर से दूर ले जाता है. कुछ देर बाद मैदान पर आया बवंडर शांत हो जाता है और स्थिति वापस सामान्य हो जाती है.

बवंडर वाली यह घटना अमेरिका के फ्लोरिडा की बताई जा रही है. बीते रविवार को हुए यूथ बेसबॉल गेम में बवंडर आ गया था. फॉक्स न्यूज के अनुसार, मैच जैक्सनविले के फोर्ट कैरोलीन एथलेटिक एसोसिएशन बेसबॉल ग्राउंड पर खेला गया था. बवंडर में जो बच्चा फंसा था उसका नाम जोया बताया जा रहा है और उसकी उम्र 7 साल है.