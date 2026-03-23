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Viral Video Today: खाने के लिए पक्षियों ने लगाया गजब का दिमाग, देख लिया तो आंखें फटी रह जाएंगी | देखें वीडियो

Viral Video Today: इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह खाने के लिए पक्षियों ने मिलकर गजब दिमाग लगाया. उनकी तरीका देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे.

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक गजब का वीडियो वायरल हो रहा है, जो पक्षियों से जुड़ा है. इसमें खाने के लिए उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर कोई भी चौंक जाएगा. इसमें उन्होंने घायल होने का नाटक किया और मालूम होता है कि वे सफल भी हो गए. पक्षियों का ये दिमाग देखकर इंसानों का भ्रम दूर हो जाएगा कि दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ वे ही कर पाते हैं. वायरल वीडियो पर नेटिजन्स के एक से एक रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं. चंद सेकेंड के इस वीडियो को कुछ ही देर में हजारों व्यूज आ चुके हैं.

पक्षियों ने किया घायल होने का नाटक

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई पक्षी फर्श पर पड़े हुए हैं. पहली नजर में सबको यहीं लगेगा कि वाकई में वो घायल हैं या बेहोश हैं. मगर अगले ही सकेंड में सारे पक्षी होश में आते हैं और इधर-उधर देखकर वापस उसी मुद्रा में लेट जाते हैं. देख सकते हैं कि सभी पक्षी मुंह खोलकर मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं. उन्हें देखकर जो भी पक्षी वहां आया सबके वहीं नाटक किया. वीडियो शेयर करने वाले ने बताया कि इन पक्षियों ने एक शख्स को घायल पक्षी को खाना खिलाते हुए देखा. यहीं देखकर सबने दिमाग लगाया और मूर्छित होने का नाटक करने लगे.

दिमाग देखकर चौंके लोग

पक्षियों का यह अंदाज जिसने भी देखा दंग रह गया. किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि पक्षी भी ऐसा दिमाग लगा सकते हैं. हालांकि इंडिया डॉट कॉम हिंदी इस दावे की किसी प्रकार से कोई पुष्टि नहीं करता है. खबर सिर्फ वायरल वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिखी गई है. इस वीडियो को @Sheetal2242 नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है, “इन पक्षियों ने एक व्यक्ति को एक घायल पक्षी को खाना खिलाते हुए देखा. इसलिए वे सभी भी घायल होने का नाटक करने लगे. दिमाग तो बेजुबान जीव भी बहुत लगाते हैं.”

यहां देखिए इस वीडियो को:

इन पक्षियों ने एक व्यक्ति को एक घायल पक्षी को खाना खिलाते हुए देखा, इसलिए वे सभी भी घायल होने का नाटक करने लगे। दिमाग तो बेजुबान जीव भी बहुत लगाते हैं pic.twitter.com/LiHtzTOLEq — Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) March 23, 2026

नेटिजन्स के रिएक्शन

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, “बड़े ही शरारती लग रहे ये पक्षी, खुद को घायल दिखाने की नाटक कर रहे हैं. पक्षी भी अब 5G के जैसे तेज हो गए, इनके अंदर भी अब सोचने समझने की शक्ति आ गयी है.” दूसरे यूजर ने लिखा है, “प्रकृति के नजारे,कभी कभी चौंका देते है…बहुत ही सुन्दर दुनिया है अगर देखने का दृष्टिकोण साफ हो.” इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार आ रहे हैं.

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