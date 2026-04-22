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Viral Video Today: बिना वजह अपने ही साथी का सिर फोड़वा दिया, नहीं देखी होगी इतनी चालाक भेड़ | देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर भेड़ की चालाकी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर दो भेड़ों से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसे देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो में दो भेड़ें अलग-अलग बॉक्स में बंद दिखाई दे रही हैं, जिनके बीच लोहे की एक मजबूत जाली लगी हुई है. दोनों बॉक्स में पर्याप्त जगह है और देखने में सब कुछ सामान्य लगता है. लेकिन कुछ ही पलों में दोनों भेड़ों के बीच जैसे कोई इशारा होता है और वे जाली को तोड़ने की कोशिश में जुट जाती हैं. शुरुआत में ऐसा लगता है कि दोनों मिलकर बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं. मगर अंत में जो दिखा वाकई चौंकाने वाला सीन है.

भेड़ ने की चालाकी

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों भेड़ें जाली पर जोर-जोर से टक्कर मार रही हैं. हालांकि, थोड़ी देर बाद यह समझ आता है कि उनमें से एक भेड़ असल में ज्यादा मेहनत नहीं कर रही. वह सिर्फ जाली के पास जाकर टक्कर मारने की एक्टिंग करती है, जबकि दूसरी भेड़ सच में पूरी ताकत के साथ जाली पर सिर मारती रहती है. चालाक भेड़ अपने साथी को उकसाती है और खुद बिना ज्यादा मेहनत किए बस दिखावा करती रहती है. इस तरह वह अपनी ऊर्जा बचाती है और दूसरी भेड़ से पूरा काम करवाने की कोशिश करती है.

एक्स पर देखिए यह वीडियो:

Bro is too smart to be a sheep pic.twitter.com/q9Dx5jxGba — Interesting things (@awkwardgoogle) April 21, 2026

क्यो बोले नेटिजन्स

भेड़ों के इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान भी हैं और मजाक भी कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह भेड़ काफी चालाक निकली, जिसने अपने साथी का इस्तेमाल किया. कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उसने चालाकी से दूसरी भेड़ का सिर फोड़वा दिया. वहीं, कुछ यूजर्स इसे मजेदार और सीख देने वाला वीडियो बता रहे हैं. यह वीडियो @awkwardgoogle नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. इसे अभी तक 1.8 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी मिल चुके हैं.

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