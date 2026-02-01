  • Hindi
Viral Video Today: गरीब बनकर मंदिर के बाहर मांगने लगा भीख, दिन ढलने तक कर ली तगड़ी कमाई | देखें ये Video

Viral Video Today: एक लड़का गरीब बनकर मंदिर के बाहर भीख मांगना शुरू कर देता है. अंत में उसे इतने पैसे मिले खुद ही हिल गया बेचारा.

Photo: aryansh_bajaj/Instagram

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक से एक मजेदार वीडियो अपलोड किए जाते हैं. मगर उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिन्हें लोग बार-बार देखना पसंद करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़का भिखारी बनकर भीख मांगने का प्लान बनाता है. वो ये देखना चाहता था कि एक दिन में भिखारी कितना कमा लेते होंगे. इसके लिए लड़का खाटू श्याम मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है. दिन ढलने तक उसने जो कमाई कि उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए. लड़का खुद भी पैसे देखकर चौंक गया.

भिखारी बनकर मांगे पैसे
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि लड़का सबसे पहले खाटू श्याम मंदिर के बाहर खड़ा हो गया. सबसे पहले उसे भिखारी की तरह दिखाने के लिए उसके दोस्तों ने उसके कपड़े फाड़ दिए. फिर उसके हाथ में कटोरा थमा दिया. फिर क्या था लड़का लोगों के पास जा-जाकर भीख मांगने लगता है. उसे धड़ाधड़ पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं. उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसका प्लान वर्क करने लगा और लोग उसे पैसे दे रहे हैं. बीच में माहौल थोड़ा ठंडा पड़ा और उसे पैसे मिलने बंद हो गए. लड़का थक हारकर जमीन पर बैठ जाता है. उसे एक बार फिर खूब पैसे मिलने लगते हैं.

View this post on Instagram

A post shared by DiMPLE_BOY (@aryansh_bajaj)

जमा कर लिए इतने पैसे
दिन के अंत तक उसने कटोरे में खूब पैसे इकट्ठा कर लिए. लड़के ने फिर उन पैसों को गिनना शुरू किया. उसने पाया कि साढ़े चार हजार रुपये उसे भीख मांगकर मिल गए. यूजर्स की तरह लड़का भी खुद को मिले भीख से चौंक गया. उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने कम समय में इतने पैसे कमा लिए. साफ कर दें कि खबर को वायरल वीडियो के आधार पर लिखा गया है. इसकी वास्तविकता की पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल भी नहीं करता है. हो सकता है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो. इसे aryansh_bajaj नामक इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. लाखों की संख्या में इसे व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं.

