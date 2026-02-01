By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video Today: गरीब बनकर मंदिर के बाहर मांगने लगा भीख, दिन ढलने तक कर ली तगड़ी कमाई | देखें ये Video
Viral Video Today: एक लड़का गरीब बनकर मंदिर के बाहर भीख मांगना शुरू कर देता है. अंत में उसे इतने पैसे मिले खुद ही हिल गया बेचारा.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक से एक मजेदार वीडियो अपलोड किए जाते हैं. मगर उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिन्हें लोग बार-बार देखना पसंद करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़का भिखारी बनकर भीख मांगने का प्लान बनाता है. वो ये देखना चाहता था कि एक दिन में भिखारी कितना कमा लेते होंगे. इसके लिए लड़का खाटू श्याम मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है. दिन ढलने तक उसने जो कमाई कि उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए. लड़का खुद भी पैसे देखकर चौंक गया.
भिखारी बनकर मांगे पैसे
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि लड़का सबसे पहले खाटू श्याम मंदिर के बाहर खड़ा हो गया. सबसे पहले उसे भिखारी की तरह दिखाने के लिए उसके दोस्तों ने उसके कपड़े फाड़ दिए. फिर उसके हाथ में कटोरा थमा दिया. फिर क्या था लड़का लोगों के पास जा-जाकर भीख मांगने लगता है. उसे धड़ाधड़ पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं. उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसका प्लान वर्क करने लगा और लोग उसे पैसे दे रहे हैं. बीच में माहौल थोड़ा ठंडा पड़ा और उसे पैसे मिलने बंद हो गए. लड़का थक हारकर जमीन पर बैठ जाता है. उसे एक बार फिर खूब पैसे मिलने लगते हैं.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:
View this post on Instagram
जमा कर लिए इतने पैसे
दिन के अंत तक उसने कटोरे में खूब पैसे इकट्ठा कर लिए. लड़के ने फिर उन पैसों को गिनना शुरू किया. उसने पाया कि साढ़े चार हजार रुपये उसे भीख मांगकर मिल गए. यूजर्स की तरह लड़का भी खुद को मिले भीख से चौंक गया. उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने कम समय में इतने पैसे कमा लिए. साफ कर दें कि खबर को वायरल वीडियो के आधार पर लिखा गया है. इसकी वास्तविकता की पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल भी नहीं करता है. हो सकता है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो. इसे aryansh_bajaj नामक इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. लाखों की संख्या में इसे व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं.