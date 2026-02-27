By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video Today: कोलकाता में मंत्री के भाषण के दौरान आया भूकंप, फिर जो हुआ खुद देख लीजिए | वीडियो
Kolkata Earthquake Video: इससे शहर के कई हिस्सों में लोगों में घबराहट फैल गई. लोग एहतियात के तौर पर ऑफिस और बिल्डिंग से बाहर निकल आए.
Viral Video Today: कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में भूकंप की खबर है. भूकंप की की तीव्रता 5.0 रही. बांग्लादेश में 5.3 तीव्रता का भूकंप आने के बाद शुक्रवार को कोलकाता में भूकंप के झटके लगे. दोपहर करीब 1:22 बजे पूरे शहर में झटके महसूस किए गए. यूरोपियन मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक, बांग्लादेश में 10 किलोमीटर की गहराई पर 5.3 तीव्रता का भूकंप आने के बाद शुक्रवार दोपहर कोलकाता और पश्चिम बंगाल के आसपास के जिलों में तेज झटके महसूस किए गए. भूकंप से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.
कोलकाता में भूकंप
शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, भूकंप के झटके कुछ सेकंड तक रहे. इससे शहर के कई हिस्सों में लोगों में घबराहट फैल गई. लोग एहतियात के तौर पर ऑफिस और बिल्डिंग से बाहर निकल आए. कोलकाता में भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई है. इसका केंद्र शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर था. भूकंप का एक वीडियो कोलकाता से सामने आया, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार एक सभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने भी भूकंप के झटके महसूस किए. इसके बाद वे लोगों से इस बारे में पूछते हुए भी नजर आए. सभा में लगे कैमरे भी भूकंप से हिलने लगे थे.
यहां देखें वायरल वीडियो:
Kolkata, West Bengal: An earthquake of magnitude 5.0 was felt in Kolkata.
Union MoS Sukanta Majumdar was addressing a gathering when an earthquake struck Kolkata. pic.twitter.com/I1OU6k5SCl
— IANS (@ians_india) February 27, 2026
इन जिलों में रहा असर
जिन जिलों में भूकंप का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया, उनमें दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर शामिल थे. हावड़ा की एक युवती ने बताया कि कुछ सेकेंड के लिए तेज झटके महसूस हो रहे थे. हमें बाद में पता चला कि भूकंप आया. उन्होंने कहा कि इससे सभी को डर लगता है. इससे पहले बीते 3 फरवरी को रात 9:05 बजे कोलकाता का एक बड़ा इलाका भूकंप के बाद हिल गया था. भूकंप के झटके करीब 15 सेकंड तक महसूस किए गए. शुरू में बताया गया कि भूकंप का सोर्स म्यांमार था. (इनपुट: आईएएनएस)