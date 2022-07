Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या देखने को मिल जाए इसके बारे में कह पाना काफी मुश्किल है. कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं, जिसे देखने के बाद उस पर यकीन कर पानी भी काफी मुश्किल हो जाता है. लेकिन वो हकीकत होती हैं. अभी इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. वीडियो में आप देखेंगे कि एक अजीब किस्म का जीव अचानक सड़क पर आ जाता है. वो बिल्कुल सफेद रंग का दिखाई पड़ रहा है और अजीब तरह से सड़कों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है. जीव को देख कुछ लोगों का कहना है कि ये भूत है तो कई लोग इसे एलियन भी बता रहे हैं.Also Read - Jija Sali Ka Video: मंडप में फेरों के दौरान दूल्हे को छेड़ने लगी साली, फिर जो माहौल बना देखने लायक है- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो अमेरिका के केंटकी का बताया जा रहा है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि केंटकी में एक घर के पास यह अजीब सा दिख रहा जीव आ जाता है और धीरे-धीरे एक कार की तरफ बढ़ता दिख रहा है. उसकी हरकतें देख ज्यादातर लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. वीडियो में इस जीव का चेहरा भी दिखाई दे रहा है. वो दो पैरों पर बिल्कुल इंसानों की तरह चल रह है. लोग उसे एलियन और भूत भी बता रहे हैं. पूरा नजारा मौके पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. Also Read - Cobra Ka Video: कोबरा को हाथों में उठाकर खिलवाड़ कर रहा था शख्स, मगर जो हो गया यकीन ना करेंगे- देखें वीडियो

Here's the video of the Pale creature caught on a security cam near Moorhead, KY. #cryptid pic.twitter.com/jCexxlQTA0

— Paranormality Magazine (@ParanormalityM) July 9, 2022