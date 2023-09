Viral Video: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) मंगलवार को पटना यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में पैर फिसलने की वजह से जमीन पर गिर गए. उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत सहारा देकर उठाया. इस मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद थे. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल पटना यूनिवर्सिटी में शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान पटना विश्वविद्यालय के नए सीनेट हॉल का भी उद्घाटन किया जाना था. कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों को आमंत्रित किया गया था.

कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान नीतीश कुमार अपने सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों के साथ उद्घाटन स्थल पर पहुंचते हैं. मगर जैसे ही वह उद्घाटन के लिए शिलापट्ट पर लगे पर्दे के पास जाते हैं, इसी दौरान उनका पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ते हैं.