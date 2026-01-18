Hindi Viral

Viral Video Today Boy Earn 150000 Per Month Yet Still Wants Government Job Youth Statement Will Blow Your Mind

VIDEO: महीने की कमाई 150000 रुपये फिर भी चाहिए सरकारी नौकरी, लड़के की बात सुनकर दिमाग घूम जाएगा

Viral Video Today: लड़का दावा करता है कि वो महीने में डेढ़ लाख रुपये सिर्फ दूध बेचकर कमा लेता है, फिर भी उसे सरकारी नौकरी की सख्त जरूरत है. इसकी वजह जानकर सचमुच किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा.

लड़के का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी कमाई और नौकरी की चाहत के बारे में ऐसी बातें कह रहा है कि सुनने वालों का दिमाग चकरा जाएगा. लड़का दावा करता है कि वो महीने में डेढ़ लाख रुपये सिर्फ दूध बेचकर कमा लेता है, फिर भी उसे सरकारी नौकरी की सख्त जरूरत है. इसकी वजह जानकर सचमुच किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा. लड़का कहता है कि सरकारी नौकरी की चाह सिर्फ उसकी शादी की वजह से है. जी हां, आपने सही पढ़ा. ये कहानी नहीं, हकीकत है जो समाज की उस पुरानी सोच को उजागर कर रही है जहां पैसा कमाना काफी नहीं, बल्कि ‘सरकारी नौकरी’ का टैग शादी के लिए अनिवार्य माना जाता है.

Viral Video: कुछ नहीं मिला तो सहेली को ही उड़कर लात मार दी, वायरल हुआ दिल्ली मेट्रो का गजब वीडियो

लड़के को चाहिए सरकारी नौकरी

वीडियो में लड़का एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहता है कि हम सिर्फ शादी के लिए होम गार्ड की नौकरी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं. नहीं तो हम दूध बेचकर 1.5 लाख रुपये महीना कमाते हैं. यादव जी को सिर्फ शादी के लिए सरकारी नौकरी चाहिए, नहीं तो पैसों की कमी नहीं है. वो अपनी मेहनत का जिक्र करता है और बताता है कि दूध का बिजनेस इतना फायदेमंद है कि वो बिना किसी टेंशन के जी रहा है, लेकिन शादी के लिए समाज की नजर में ‘गवर्नमेंट जॉब‘ ही सबकुछ है.

Add India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो ये वीडियो X पर @YadavManish1001 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. पोस्ट में युवक की बातें सुनकर यूजर्स हैरान हैं. अब तक इस वीडियो को 57,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, 2,100 से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों रीपोस्ट. कमेंट्स में बहस छिड़ गई है. कुछ लोग कह रहे हैं कि ‘पैसा सबकुछ नहीं, स्टेटस चाहिए. किसी ने मजाक में कहा कि ‘दूध बेचो और अमीर बनो, लेकिन शादी के लिए सरकारी नौकरी? वाह!‘ एक यूजर ने लिखा, ‘जब नियत शादी है तो नौकरी में क्या करेंगे?‘ जबकि दूसरे ने लिखा, ‘सच में नौकरी से ज्यादा पैसा दूध बेचने में है.’

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें