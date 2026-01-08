  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Today Chinese Man Viral Video Google Trends Chinese Man Suddenly Started Dance On Bollywood Song Hindi Gane Par Chinese Shaksh Ka Dance

Viral Video Today: बॉलीवुड का गाना सुनकर होश खो बैठा चीनी शख्स, कुर्सी से उठकर जो किया देखते रह जाएंगे | वीडियो

Viral Video Today: इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक चीनी शख्स बॉलीवुड गाने पर अचानक डांस शुरू कर देता है.

Published date india.com Updated: January 8, 2026 11:00 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video Today

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चीनी शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें बॉलीवुड के गानों के प्रति प्यार नजर आ रहा है. वीडियो में वह शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें के मशहूर गाने ‘आंखें खुलीं हों या हों बंद’ पर डांस करता दिखाई देता है. यह गाना भारतीय दर्शकों के दिलों के बेहद करीब है और अब इसे एक विदेशी शख्स को इतने प्यार से एंजॉय करते देख लोग काफी खुश हैं. वीडियो देखते ही साफ लगता है कि बॉलीवुड की दीवानगी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के हर कोने में इसके चाहने वाले मौजूद हैं.

रेस्टोरेंट में किया डांस

ध्यान खींच रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि चीनी शख्स किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है. उसके साथ शायद उसका परिवार या दोस्त डिनर कर रहे हैं. माहौल बिल्कुल सामान्य होता है, तभी अचानक बैकग्राउंड में बॉलीवुड का यह मशहूर रोमांटिक गाना बजने लगता है. जैसे ही गाने की धुन उसके कानों तक पहुंचती है, वह खुद को रोक नहीं पाता. वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठता है और पूरे दिल से डांस करना शुरू कर देता है. उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकती है और वह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ गाने के स्टेप्स करता नजर आता है. उसके डांस को देखकर आसपास बैठे लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है.

यहां वीडियो देखिए इंस्टाग्राम पर:

नेटिजन्स ने की जमकर तारीफ

चीनी शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स कमेंट में लिख रहे हैं कि यह वीडियो देखकर उनका दिन बन गया. कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह के वीडियो यह दिखाते हैं कि संगीत और डांस की कोई भाषा नहीं होती. वहीं कई लोग शाहरुख खान और बॉलीवुड की लोकप्रियता की भी सराहना कर रहे हैं. वीडियो को statemirrorhindi नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.