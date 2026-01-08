By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video Today: बॉलीवुड का गाना सुनकर होश खो बैठा चीनी शख्स, कुर्सी से उठकर जो किया देखते रह जाएंगे | वीडियो
Viral Video Today: इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक चीनी शख्स बॉलीवुड गाने पर अचानक डांस शुरू कर देता है.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चीनी शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें बॉलीवुड के गानों के प्रति प्यार नजर आ रहा है. वीडियो में वह शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें के मशहूर गाने ‘आंखें खुलीं हों या हों बंद’ पर डांस करता दिखाई देता है. यह गाना भारतीय दर्शकों के दिलों के बेहद करीब है और अब इसे एक विदेशी शख्स को इतने प्यार से एंजॉय करते देख लोग काफी खुश हैं. वीडियो देखते ही साफ लगता है कि बॉलीवुड की दीवानगी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के हर कोने में इसके चाहने वाले मौजूद हैं.
रेस्टोरेंट में किया डांस
ध्यान खींच रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि चीनी शख्स किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है. उसके साथ शायद उसका परिवार या दोस्त डिनर कर रहे हैं. माहौल बिल्कुल सामान्य होता है, तभी अचानक बैकग्राउंड में बॉलीवुड का यह मशहूर रोमांटिक गाना बजने लगता है. जैसे ही गाने की धुन उसके कानों तक पहुंचती है, वह खुद को रोक नहीं पाता. वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठता है और पूरे दिल से डांस करना शुरू कर देता है. उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकती है और वह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ गाने के स्टेप्स करता नजर आता है. उसके डांस को देखकर आसपास बैठे लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है.
यहां वीडियो देखिए इंस्टाग्राम पर:
View this post on Instagram
नेटिजन्स ने की जमकर तारीफ
चीनी शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स कमेंट में लिख रहे हैं कि यह वीडियो देखकर उनका दिन बन गया. कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह के वीडियो यह दिखाते हैं कि संगीत और डांस की कोई भाषा नहीं होती. वहीं कई लोग शाहरुख खान और बॉलीवुड की लोकप्रियता की भी सराहना कर रहे हैं. वीडियो को statemirrorhindi नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.