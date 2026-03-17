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Viral Video Today Couple Ka Video Bride Hides Lover In Dowry Bed Here Watch Shocking Video

Viral Video: दहेज वाले बेड में ही प्रेमी को छिपा लाई दुल्हन, जब दूल्हे ने देखा तो हिल गया बेचारा | देखें वीडियो

Couple Viral Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि दुल्हन ने अपने प्रेमी को बेड में छिपा दिया ताकि किसी को इसकी भनक ना लगे.

दुल्हन के प्रेमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: इंटरनेट पर सोशल मीडिया की दुनिया सबसे ज्यादा मजेदार मानी जाती है. यहां हर समय ऐसे वीडियो शेयर किए जाते हैं जो सचमुच हंसने पर मजबूर कर देते हैं. मगर कई बार इतनी हंसी आती है कि हम पेट पकड़कर बैठ जाते हैं. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वायरल वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को बेड के अंदर से निकालते हुए नजर आते हैं. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो बेहद सामान्य नजर आता है. मगर इसके पीछे की सच्चाई किसी को भी चौंका देगी. बताया गया कि दुल्हन अपने दहेज के बेड में प्रेमी को छिपाकर ससुराल में आई.

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दहेज के बेड में छिपा दिया प्रेमी

शुरुआत से वीडियो देखकर मालूम होता है कि देर रात हो चुकी है. घर के सदस्य आराम से अपने कमरों में गहरी नींद में सोए हुए हैं. इधर दुल्हन भी अपने कमरे में आराम से बैठी है. दूल्हा किसी काम से बाहर गया है. मगर घर में शांति के बीच परिवार के सदस्यों को दुल्हन के घर में किसी के होने आभाष हुआ. आनन-फानन में दुल्हन के कमरा खुलवाया गया तो कोई नजर नहीं आया. परिवार के अन्य सदस्य भी दुल्हन के कमरे में पहुंचे और कहीं कोई नजर नहीं आया.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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मगर अब जो कुछ होता है सब कैमरे में कैद है. इसमें देखेंगे कि जब कोई नजर नहीं आया तब दुल्हन के बेड की तलाशी का फैसला लिया. दुल्हन किसी के होने से इनकार करती है. मगर परिवार के सदस्यों ने बेड का ढक्कन हटाने का निर्णय लिया. अब जैसे ही बेड का ढक्कन खोला जाता है उसमें से दुल्हन का प्रेमी बाहर निकलता है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर तबतक घर पहुंचा चुका दूल्हा भी चौंक गया. यहां स्पष्ट कर दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें दिखाई गई किसी बात की पुष्टि इंडिया डॉट हिंदी नहीं करता है.

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