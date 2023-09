Viral Video Today: हैदराबाद में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक होटल के कर्मचारी ने महज इतनी छोटी सी बात पर ग्राहक की हत्या कर दी कि सुनकर हर कोई चौंक जाएगा. दिमाग घुमा देने वाली ये घटना हैदराबाद शहर के मध्य में स्थित पुंजागुट्टा के मेरिडियन रेस्तरां में हुई. बताया गया कि बीती आधी रात को एक शख्स रेस्तरां में बिरयानी खाने के लिए पहुंचा.

यहां बिरयानी खाते समय उसने दही मांगा और इसी बात पर उसकी होटल के कर्मचारी से बहस हो गई. ये बहस इतनी बढ़ गई कि होटल कर्मचारी ने शख्स की हत्या कर डाली. छोटी सी बात पर हत्या के इस मामले में आसपास के इलाके में सनसनी मचा दी. जिसने इस हत्याकांड के बारे में सुना वो चौंक गया. इधर मामले की जांच में जुटी पुलिस ने अधिक जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि लियाकत नाम का ग्राहक आधी रात के करीब रेस्तरां में बिरयानी खाने के लिए पहुंचा. जहां बिरयानी के साथ एक्स्ट्रा दही मांगने पर उसकी होटल कर्मचारी से तीखी बहस हो गई. इसपर कर्मचारी ने उसपर जानलेवा हमला कर दिया और लियाकत की मौत हो गई.