Viral Video Today: जिंदगी में नहीं देखा होगा ऐसा बैलेंस, सिर पर रखी गन्ने की गठरी और दौड़ा दी साइकिल | देखें वीडियो

Viral Video Today: इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि बुजुर्ग शख्स किस तरह सिर पर गन्ना रखकर बैलेंस बनाकर साइकिल चला रहा है.

Published date india.com Published: January 21, 2026 9:58 AM IST
Viral Video Today

Viral Video Today: इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कुछ ना कुछ हमेशा छाया ही रहता है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है जो किसान पिता से जुड़ा है. इसमें पिता का अपनी बेटी के प्रति गजब का प्यार देखने को मिलता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स अपने सिर पर गन्ने की भारी गठरी रखकर साइकिल चलाता हुआ नजर आता है. वह न किसी मदद का इंतजार करता है और न ही थकान की परवाह करता है. उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि वह पोंगल के मौके पर अपनी बेटी के घर गन्ना पहुंचा सके. पिता का यह भावनात्मक कदम लोगों के दिल को छू रहा है.

Viral Video Today

साइकिल पर कमाल का बैलेंस

ध्यान खींच रहे वीडियो की सबसे खास बात शख्स का शानदार बैलेंस है. सिर पर भारी गन्ने की गठरी होने के बावजूद वह साइकिल को पूरे आत्मविश्वास के साथ चला रहा होता है. रास्ते में न तो गन्ना हिलता है और न ही साइकिल का संतुलन बिगड़ता है. देखने वाले इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं. कई लोग वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि आज के समय में ऐसा समर्पण और मेहनत बहुत कम देखने को मिलती है. शख्स की मेहनत और संतुलन यह दिखाता है कि जब इरादे मजबूत हों, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता.

यहां देखिए वीडियो को:

वायरल हुआ नजारा

बताया जा रहा है कि यह वीडियो पोंगल के समय का है. पोंगल दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें गन्ने का खास महत्व होता है. ऐसे में पिता का अपनी बेटी के लिए गन्ना लेकर जाना इस त्योहार की भावना को और भी गहरा कर देता है. यह वीडियो सिर्फ एक व्यक्ति की मेहनत नहीं, बल्कि माता-पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते की खूबसूरती को भी दिखाता है. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखकर इसे सच्चे प्यार और त्याग की मिसाल बता रहे हैं. वीडियो को zindagi.gulzar.h नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इस पर एक से एक इमोशनल प्रतिक्रियाएं पोस्ट की जा रही हैं.

