Viral Video Today: 87 की उम्र में दादी को पहली बार बीच पर ले गया परिवार, फिर जो दिखा दिल हार जाएंगे | देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर यह वीडियो जिसने भी देखा भावुक हो गया. इस पर नेटिजन्स भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

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Photo Credit: hersheyy_vibes/Instagram

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर यूं तो एक से एक वीडियो देखने को मिलते हैं. मगर इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर मन ही नहीं भरता. ऐसा ही एक खूबसूरत वीडियो फिलहाल सबका ध्यान खींच रहा है. इसमें 87 साल की दादी पहली बार बीच का नजारा देखती नजर आ रही हैं. यह वीडियो चेन्नई की हर्षे इनेनी ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि उनकी दादी ने पूरी जिंदगी परिवार की देखभाल में ही बिता दी. अपने बच्चों और घर की जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने कभी अपने लिए समय नहीं निकाला. यही वजह रही कि 87 साल की उम्र तक भी वह कभी बीच का नजारा नहीं देख सकीं.

दादी की इच्छा हुई पूरी

ये दादी की ही इच्छा थी कि वो समुद्र के नजदीक जाए और पास से नजारे का लुत्फ उठाए. जब परिवार को दादी की इस अधूरी इच्छा के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे पूरा करने का फैसला किया. पूरा परिवार दादा-दादी को लेकर समुद्र तट पहुंचा. जैसे ही दादी ने पहली बार लहरों को करीब से देखा, उनकी आंखों में खुशी और भावुकता साफ झलक रही थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह लहरों को देखकर मुस्कुरा रही हैं और उस पल को दिल से महसूस कर रही हैं. यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का एक अनमोल और यादगार अनुभव बन गया.

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो:

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नजारे ने जीता दिल

यह खूबसूरत वीडियो इंटरनेट पर आते ही लोगों के दिलों को छू गया. कॉमेंट सेक्शन में हजारों लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. कोई इसे देखकर अपनी दादी को याद कर रहा है, तो कोई इस पहल की तारीफ कर रहा है. कई यूजर्स ने लिखा कि हमें भी अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताना चाहिए और उनकी छोटी-छोटी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए. यह वीडियो हमें यह सिखाता है कि जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपनों की इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि थोड़ी सी कोशिश से हम उन्हें बड़ी खुशी दे सकते हैं. दिल छू रहे इस वीडियो को hersheyy_vibes नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.