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Viral Video Today Delhi Court Me Judge And Lawyer Ki Ladai Ka Video Fight Broke Out Between The Judge And The Lawyer In The Court

'कुछ करते नहीं हो खुद...सारे उल्टे काम करते हो', कोर्ट में जज पर ही चिल्लाने लगा वकील | देखिए वीडियो

Viral Video Today: वीडियो में देखेंगे कि जहां कोर्ट रूम में जज और वकील एक-दूसरे को शांति से सुनते हैं, वहीं इसमें दोनों पक्ष बुरी तरह झगड़ते हुए नजर आते हैं.

दिल्ली में कोर्ट रूम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर अभी जज साहब और एक वकील के बीच बहस से जुड़ा वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें दोनों पक्षों के बीच ऐसी तीखी नोकझोंक होती है, जो शायद ही पहले कभी देखी होगी. इसमें वकील किसी बात पर जज पर ही बुरी तरह भड़क गया. वकील आरोप लगाता है कि जज साहब कोर्ट रूम में कुछ काम नहीं करते. जितने काम हैं वो उल्टे सीधे करते हैं. दावा किया गया है कि वीडियो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रोहिणी कोर्ट का है. करीब पचास सेकंड के इस वीडियो में देखेंगे कि केस की सुनवाई शुरू होती है. थोड़ी ही देर में कोर्ट रूम का माहौल गरमा गया. वकील पक्ष जज साहब के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हैं. इतना सुनना था और जज बुरी तरह भड़क उठे. तुरंत माहौल बदल गया और वकील बुरी तरह चिल्लाने लगे. इधर जज भी वकील पर धमाके का आरोप लगाते है.

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जज और वकील में हुई तीखी बहस

वीडियो में देखें कि अब कोर्ट रूम का माहौल पूरी तरह बदल जाता. दोनों पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं. तीखी बहस आगे बढ़ती है और वकील ने जज के काम करने के तरीके पर ही सवाल उठा दिए. वकील ने आरोप लगाया कि जज साहब कोर्ट रूम में रहते हुए कोई काम नहीं करते हैं. उन्हें कोई काम नहीं आता है. सारे काम उल्टे सीधे करते हैं. फ्रेम में आगे देखेंगे कि वकील खुद को प्रधान बताते हैं कि जज बकवास बातें कर रहे हैं. उनके खिलाफ बहुत शिकायतें हैं. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो बार-बार देखने का मन करेगा.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Kalesh b/w Judge and Lawyer In the Rohini court in Delhi, there was a fierce verbal Kalesh b/w Judge Sahib and Lawyer Sahib pic.twitter.com/nOtjD7JQVK — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 17, 2026

मालूम हो जज और वकील के बीच तीखी नोकझोंक का ये अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसे एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों बार देखा जा चुका है.

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