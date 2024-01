Viral Video Today: कार की खिड़की में गर्दन अटकते ही तड़पने लगा बच्चा, तभी 'देवदूत' बचाने आ गए | देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर यूं तो सैकड़ों हजारों की संख्या में वीडियो अपलोड किए जाते हैं मगर इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं, जो लोगों का दिल जीत पाते हैं. कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिन्हें देखकर हर किसी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. किसी वीडियो में लोग ऐसी जगह फंसे दिखते हैं जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. लेकिन भगवान के रूप में कोई ना कोई आकर उन्हें बचा ही लेता है. इसी तरह का एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें देख सकते हैं कि एक बच्चे की गर्दन अचानक कार की खिड़की के शीशे में अटक जाती है. वो तड़पने लगता है लेकिन एक राहगीर उसकी जान बचा लेता है.

वायरल वीडियो को देख मालूम होता है कि कार चलने वाली होती है और बच्चा खिड़की से बाहर देखने लगता है. तभी ड्राइवर ने खिड़की के सभी शीशे ऊपर चढ़ा दिया. इससे बच्चे की गर्दन शीशे में ही अटक गई. अब ड्राइवर चाहकर भी शीशे को नीचे नहीं कर पा रहा था. बच्चा दर्द से तड़पने लगता है. इतने में राह चलते एक शख्स की नजर बच्चे पर पड़ जाती है. उसने बिना देर किए कार के पहुंच गया और बच्चे को खींचने लगा. उसे अगले ही पल समझ आ गया कि खींचकर उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है. शख्स ने तुरंत कार की खिड़के की शीशे पर पंच मारने शुरू कर दिए. शीशा तुरंत टूटकर नीचे गिर गया और इस तरह बच्चे की जान भी बच गई.

