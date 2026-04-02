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Viral Video Today: ढलान पर अचानक मचा हड़कंप, एक के बाद एक गिरते चले गए लोग | हिला देगा वीडियो

Viral Video Today: वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह ढलान पर अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसे देखकर हर कोई चौंक गया.

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. इन्हीं में कुछ नजारे ऐसे भी होते हैं जिनपर चाहकर भी कोई यकीन नहीं कर पाता. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक ढलान वाली जगह दिखाई देती है, जहां बड़ी संख्या में लोग जमा हैं. पास ही एक पुल बना हुआ है, जिस पर भी गाड़ियां और लोग खड़े नजर आ रहे हैं. पुल के आगे एक ऊंचा रास्ता है, जहां कई लोग खड़े हैं. माहौल ऐसा लग रहा था मानो कोई खास दृश्य देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई हो. हर तरफ लोगों की भीड़ खचाखच भरी हुई थी. इसी दौरान ऐसी घटना घटी सबके होश ही उड़ गए.

फिसल-फिसलकर गिरे लोग

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि इसी दौरान अचानक एक शख्स का संतुलन बिगड़ गया, और वह फिसलकर नीचे की ओर गिरने लगा. यह देखकर आस-पास खड़े लोग उसे बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़े. लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब एक के बाद एक कई लोग उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाने लगे. ढलान होने की वजह से जो भी आगे बढ़ा, उसका संतुलन भी बिगड़ता चला गया. देखते ही देखते यह एक चेन रिएक्शन बन गया और कई लोग एक साथ फिसलते हुए नीचे गिरने लगे. यह दृश्य इतना अचानक और तेज था कि वहां मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है.

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो को:

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नजारे ने किया हैरान

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरान हैं. कुछ लोग इसे मजेदार अंदाज में देख रहे हैं, तो कई इसे गंभीर घटना मानते हुए चिंता जता रहे हैं. इसे देखकर एक यूजर ने लिखा है, ‘इसी को कहते हैं भेड़चाल.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘गजब के लोग हैं भाई.’ ऐसे ही मजेदार रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. इसे memexsport.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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