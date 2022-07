Viral Video Today: पालतू जानवरों को लोग बच्चों की तरह पालते हैं. वो उनकी हर जिद को पूरी करते हैं. पालतू जानवरों की हरकतें भी बच्चों की ही तरह हो जाती है. पालतू जानवरों में सबसे ज्यादा वफादार डॉगी होता है इसलिए ज्यादातर लोग डॉगी को ही पेट डॉग बनाते हैं. वैसे भी इंसानों और डॉगी में हमेशा से गहरी बॉन्डिंग देखने को मिलती रही है. सोशल मीडिया पर अब एक पालतू डॉग का ही वीडियो सामने आया है जो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे पालतू डॉग अपने मालिस से नाराज हो जाता है.Also Read - Bride Groom Video: विदाई के समय अचानक बुरी तरह भड़क गई दुल्हन, कार में ही दूल्हे का मुंह मरोड़ दिया- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मालिक अपने पालतू डॉग को टहलाने के लिए घर से बाहर लेकर गया था. लेकिन तभी डॉगी किसी चीज के लिए जिद करने लगा और मालिक भी उसकी जिद को पूरी करने के मूड में नहीं था. मालिक के रवैये से नाराज होकर डॉगी बीच सड़क पर ही लेट गया और उठ ही नहीं रहा था. उसे मनाने में मालिक के पसीने छूट गए लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ. Also Read - Optical Illusion Picture: इस तस्वीर में है गलती, क्या आपने देखा? मात्र 10 सेकेंड है आपके पास

Come on, stop embarrassing me.. 😂 pic.twitter.com/FffYYJuvQT

— Buitengebieden (@buitengebieden) July 20, 2022