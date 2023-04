Viral Video Today: स्कूटी सवार महिलाओं पर कुत्तों ने कर दिया अटैक, बचने के चक्कर में तगड़ा एक्सीडेंट करा लिया

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे नजारे दिख जाते हैं, जो काफी डरा देने वाले होते हैं. इन्हें देखकर हर कोई सहम जाता है. ठीक इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्तों का झुंड स्कूटी सवार महिलाओं का पीछा करने लगता है. स्कूटी सवार महिलाएं गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाने के चक्कर में सामने खड़ी कार में टक्कर मार बैठती हैं. इस हादसे में महिलाओं को काफी चोट लगी होगी ऐसा प्रतीत होता है. यह घटना ओडिशा की बताई जा रही है. वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि कुत्तों का एक झुंड स्कूटी सवार महिलाओं का पीछा करने लगता है. स्कूटी पर एक बच्चा समेच कुल तीन लोग बैठे हुए हैं. कु्त्तों से बचने के चक्कर में महिला स्कूटी की रफ्तार तेज कर देती है. लेकिन उसकी नजर सामने ना होकर कुत्तों पर ही टिकी रहती है. लिहाजा स्कूटी सामने खड़ी कार में तेजी से टकरा जाती है. टक्कर इतनी भीषण होती है कि महिलाएं उछलकर सड़क पर आ गिरती हैं. बच्चा भी गिर जाता है. स्कूटी गिरते ही कुत्ते भाग खड़े होते हैं.