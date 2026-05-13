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Viral Video Today: दूल्हे ने मांगी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, मगर जो मिला खुद ही चौंक गया बेचारा | देखिए

Viral Video Today: दूल्हे से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा एक-एक सीन सबको वाकई हैरान कर देगा.

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. इनमें कुछ मजेदार होते हैं तो कुछ होश उड़ाने वाले. फिलहाल ऐसा ही एक शादी से जुड़ा पोस्ट वायरल हो रहा है जो मजेदार तो है ही, साथ ही चौंकाने वाला भी है. इसमें दिख रहा है कि मंडप में बैठे दूल्हे को ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो दी जा रही है. मगर तभी ऐसा सीन बना जिसे देखकर शादी में आया हर मेहमान चौंक गया. सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

दूल्हे को दे दी खिलौना गाड़ी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में ये जानकारी दी गई है कि दूल्हे ने लड़की वालों से ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट में मांगी थी. मगर कम बजट होने के कारण उसे खिलौने वाली गाड़ी पकड़ा दी गई. जो देखने में उसके मांग के मुताबिक ही नजर आई. देख सकते हैं कि दूल्हा मंडप में बैठा हुआ है और उसे खिलौने वाली गाड़ी पकड़ाई जा रही है. उदास मन से दूल्हा गाड़ी लेता नजर आ रहा है. ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

देखकर मेहमान भी चौंक गए

इस नजारे को tv1indialive नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. एक यूजर ने लिखा है, ‘दूल्हे ने जो मांगा मिल गया. खुशी-खुशी ले ले अब.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया होगा.’ इसी तरह के रिएक्शन पोस्ट पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. हालांकि, साफ कर दें कि ये पोस्ट एडिटेड या एआई से बनाई भी हो सकती है. इसकी किसी भी प्रकार से इंडिया डॉट कॉम हिंदी पुष्टि नहीं करता है.

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