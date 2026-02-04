  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Today Emotional Video Google Trends Parents Gets Emotional After Seeing First House Of Their Son People Reaction Goes Viral Now

Viral Video Today: मां-बाप ने सपने में नहीं सोचा बेटे ने खरीद लिया ऐसा शानदार घर, देखते ही भावुक हो गया पूरा परिवार

Viral Video Today: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक बेटा अपने मां-बाप को अपना पहला घर दिखाता है. फिर जो हुआ हर दिल को छू जाएगा.

Published date india.com Published: February 4, 2026 9:21 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video Today
Photo: @kirubaakaran/x.com

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर सिर्फ हंसी-मजार और स्टंट से जुड़े वीडियो ही नहीं अपलोड किए जाते. कई बार ऐसा नजारे भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर ही सब भावुक हो जाते हैं. ऐसा ही एक इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें मां-बाप का अपने बेटे के प्रति इमोशनल नजर आ रहा है. दरअसल, एक बेटे ने अपनी कमाई से पहला घर खरीदा. बताया जा रहा है कि उसने चेन्नई में ये घर खरीदा था. जब वो पहली बार अपने मां-बाप को उस घर में लेकर गया, तो उनका रिएक्शन देखकर लोग भावुक हो गए. माता-पिता के चेहरे पर खुशी, गर्व और भावनाओं का अनोखा संगम साफ नजर आता है.

बेटे की कामयाबी ने किया भावुक
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही माता-पिता बेटे के नए घर में प्रवेश करते हैं, वे कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं. लिविंग रूम, दीवारें और इंटीरियर देखते हुए उनकी आंखों में चमक आ जाती है. वे घर की दीवारों को छूते हैं, मानो अपने बेटे की सालों की मेहनत और संघर्ष को महसूस कर रहे हों. बेटे की यह सफलता उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसी लगीं. चंद सेकंड के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर भावनाओं की लहर दौड़ा दी है. इस पर जमकर रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं.

एक्स पर देखिए वीडियो को:

भावुक हुए यूजर्स
वायरल हो रहे इस इमोशनल वीडियो पर यूजर्स भी भावुक हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘इस तरह के नजारे वाकई भावुक कर देते हैं.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ये ता मां-बाप के लिए गर्व का पल है.’ यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि असली सफलता वही है, जिसमें माता-पिता का गर्व और खुशी शामिल हो. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को छू गया और तेजी से वायरल हो गया. इसे एक्स पर @kirubaakaran नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को लाखों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.