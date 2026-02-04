Hindi Viral

Viral Video Today Emotional Video Google Trends Parents Gets Emotional After Seeing First House Of Their Son People Reaction Goes Viral Now

Viral Video Today: मां-बाप ने सपने में नहीं सोचा बेटे ने खरीद लिया ऐसा शानदार घर, देखते ही भावुक हो गया पूरा परिवार

Viral Video Today: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक बेटा अपने मां-बाप को अपना पहला घर दिखाता है. फिर जो हुआ हर दिल को छू जाएगा.

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर सिर्फ हंसी-मजार और स्टंट से जुड़े वीडियो ही नहीं अपलोड किए जाते. कई बार ऐसा नजारे भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर ही सब भावुक हो जाते हैं. ऐसा ही एक इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें मां-बाप का अपने बेटे के प्रति इमोशनल नजर आ रहा है. दरअसल, एक बेटे ने अपनी कमाई से पहला घर खरीदा. बताया जा रहा है कि उसने चेन्नई में ये घर खरीदा था. जब वो पहली बार अपने मां-बाप को उस घर में लेकर गया, तो उनका रिएक्शन देखकर लोग भावुक हो गए. माता-पिता के चेहरे पर खुशी, गर्व और भावनाओं का अनोखा संगम साफ नजर आता है.

बेटे की कामयाबी ने किया भावुक

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही माता-पिता बेटे के नए घर में प्रवेश करते हैं, वे कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं. लिविंग रूम, दीवारें और इंटीरियर देखते हुए उनकी आंखों में चमक आ जाती है. वे घर की दीवारों को छूते हैं, मानो अपने बेटे की सालों की मेहनत और संघर्ष को महसूस कर रहे हों. बेटे की यह सफलता उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसी लगीं. चंद सेकंड के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर भावनाओं की लहर दौड़ा दी है. इस पर जमकर रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं.

That priceless moment when my parents saw the home for the first time. No amount of property vs mutual fund excel calculation can beat this ROI. Buying a home is an emotional decision, am glad that I decided to withdraw my profits and made this purchase. https://t.co/aX6iaP7x5K pic.twitter.com/BKp9tO7Oy5 — Kirubakaran Rajendran (@kirubaakaran) February 2, 2026

भावुक हुए यूजर्स

वायरल हो रहे इस इमोशनल वीडियो पर यूजर्स भी भावुक हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘इस तरह के नजारे वाकई भावुक कर देते हैं.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ये ता मां-बाप के लिए गर्व का पल है.’ यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि असली सफलता वही है, जिसमें माता-पिता का गर्व और खुशी शामिल हो. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को छू गया और तेजी से वायरल हो गया. इसे एक्स पर @kirubaakaran नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को लाखों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

