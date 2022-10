Viral Video Today: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission PET) का आज शनिवार को पहला दिन है. कल यानी रविवार को भी परीक्षा होगी. इस परीक्षा में लगभग 37 लाख छात्र हिस्सा ले रहे हैं. हैरान करने वाली बात ये है कि इस परीक्षा के लिए ज्यादातर अभ्यर्थियों के सेंटर अपने जिले से दूर मिले हैं, इनमें से कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ की समस्या बनी हुई है. इतनी बड़ी संख्या के लिए कोई विशेष इंतजाम भी नहीं किया गया, जिसके कारण रेलवे से लेकर बस तक में भारी संख्या में छात्र सवार हैं. सोशल मीडिया पर कई वीडियोज और फोटो सामने आए हैं जहां आप हजारों की भीड़ को सिर्फ खड़े होने की मारामारी करते देख सकते हैं.Also Read - Viral Video Today: गाय को लात मारकर पूंछ मरोड़ने लगा शख्स, आगे जो हुआ नानी याद आ गई- देखें वीडियो

@harishankarmish I am not able to find you , plz raise your hand so that i can spot you. 😜#UPSSSCPET2022 #upssscpet #UPSSSC_PET2022 #UPSSSC_PET_2022 pic.twitter.com/FaiCsP6G1u

— Sudhakar Mishra (@Sudhakar_12) October 14, 2022