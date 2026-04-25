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Viral Video Today Faheem Ashraf Charges At Mohammad Amir With Bat In Psl Match Mohammad Amir Ko Bat Se Marne Daude Faheem Ashraf

Viral Video Today: मोहम्मद आमिर को बैट से मारने दौड़े फहीम अशरफ, कुटाई से बाल-बाल बचा गेंदबाज | देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ किस तरह मैच में भिड़ गए.

Viral Video Today: पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल अपने अनोखी घटनाओं के लिए हमेशा ही चर्चा में रहता है. इस सीजन में भी अनोखे नजारे देखने को मिल रहे हैं. ताजा मामला तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर से जुड़ी फाइट को लेकर है. बीते 23 अप्रैल को हुए एक मैच में मोहम्मद आमिर और ऑलराउंडर फहीम अशरफ के बीच तीखी बहस हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि कुछ समय के लिए मैच का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया और खिलाड़ियों को बीच-बचाव करना पड़ा. इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

आमिर और फहीम अशरफ की फाइट

पीएसएल के इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले बल्लेबाजी कर रही थी और टीम का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा. जब टीम का स्कोर 79 रन था, तब तक आधी टीम आउट हो चुकी थी. ऐसे में फहीम अशरफ बल्लेबाजी करने आए और पारी को संभालने की कोशिश की. लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 11 रन बनाकर मोहम्मद आमिर की गेंद पर आउट हो गए. विकेट लेने के बाद आमिर ने जश्न मनाते हुए फहीम को मैदान से बाहर जाने का इशारा किया. यह बात फहीम को पसंद नहीं आई और वह गुस्से में आ गए.

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

A HEATED ARGUMENT BETWEEN FAHEEM AND AMIR. pic.twitter.com/E3b4pqLX4x — Sheri. (@CallMeSheri1_) April 23, 2026

खिलाड़ियों ने किया बीच-बचाव

मोहम्मद आमिर की यह हरकत फहीम अशरफ को बिल्कुल पसंद नहीं आई और बल्ला उठाकर आमिर को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे. उनके इस व्यवहार से स्थिति और बिगड़ गई. वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही फहीम अशरफ, आमिर की ओर बढ़े, मैदान पर मौजूद अन्य खिलाड़ियों ने तुरंत बीच में आकर स्थिति को संभाला. उन्होंने फहीम को रोकने की कोशिश की और दोनों खिलाड़ियों को अलग किया. इस दौरान दोनों के बीच कुछ तीखी बातें भी हुईं. कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया. मगर एक समय पर लग रहा था कि दोनों में भयंकर लड़ाई हो ही जाएगी. वीडियो को @CallMeSheri1_ नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.

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