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Viral Video Today: बेटे की पढ़ाई के लिए पिता ने बेच दी कार, फिर जॉब लगी तो उसने गजब ही कर डाला | देखें ये वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर बाप-बेटे से जुड़ा यह वीडियो जिसने भी देखा भावुक हो गया. इसे देखकर नेटिजन्स जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Published date india.com Published: March 21, 2026 10:05 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video Today

Viral Video Today: बाप-बेटे से जुड़ा एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा ही सीन दिखाया गया है जिसे देखकर शायद ही कोई ऐसा होगा जो भावुक नहीं होगा. इसमें एक पिता और बेटे के रिश्ते की गहराई को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है. कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब बेटे की पढ़ाई के लिए पिता को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है. बेटे का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए पिता अपनी सबसे कीमती चीज अपनी कार को बेच देते हैं. बदले में फिर उन्हें जो मिलता है बेचारे भावुक हो जाते हैं.

पढ़ाई के लिए बेची कार

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करता है. वह अपने पिता के त्याग को कभी नहीं भूलता. आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे पहली नौकरी मिल जाती है. यह उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ होता है. लेकिन इस खुशी के मौके पर भी उसके मन में सबसे पहले अपने पिता का ख्याल आता है. उसे याद रहता है कि कैसे उसके पिता ने उसके लिए अपनी कार तक बेच दी थी. यही वजह है कि वह अपनी पहली कमाई से सबसे खास काम करने का फैसला करता है. नौकरी मिलने के बाद बेटा सबसे पहले अपने पिता के लिए एक नई कार खरीदता है.

यहां देखिए वायरल वीडियो को:

भावुक करेगा करेगा अंत का सीन

वह इस खुशी को खास बनाने के लिए अपने पिता को बिना बताए एक सरप्राइज प्लान करता है. वह उन्हें अपने साथ बाहर ले जाता है और अचानक उनके हाथ में नई कार की चाबी थमा देता है. पहले तो पिता को यकीन ही नहीं होता कि यह सच है. जैसे ही उन्हें समझ आता है कि यह सब उनके बेटे ने उनके लिए किया है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. वे अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं और भावुक हो जाते हैं. यह पल इतना खास होता है कि इसे देखकर हर कोई भावुक हो जाता है. इसे nfoldingbharat नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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