Hindi Viral

Viral Video Today Father Son Viral Video Dance Ka Video Google Trends Boy Started Dance When Saw Father In Home From Office But You Wont Believe What Happened Next

Viral Video Today: ऑफिस से आए पिता को देखते ही नाचने लगा लड़का, तभी जो हुआ यकीन ना करेंगे | देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर पिता और बेटे से जुड़ा यह वीडियो जिसने भी देखा देखता ही रह गया. इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं.

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें बाप-बेटे के बीच खूबसूरत बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. वीडियो में देख सकते हैं कि एक बच्चा दरवाजा खोलता है और सामने उसके पिता खड़े दिखाई देते हैं. मालूम होता है कि वे ऑफिस से घर लौटे हैं. जैसे ही बच्चा अपने पिता को देखता है, वह खुशी से झूम उठता है और तुरंत डांस करना शुरू कर देता है. उसकी मासूमियत और उत्साह देखने लायक होता है. वीडियो देखने वाले लोग भी इस पल को काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की सच्ची खुशी साफ झलकती है.

पिता के रिएक्शन ने चौंकाया

वायरल वीडियो में आगे दिखता है कि बच्चा लगातार डांस करता रहता है, लेकिन उसके पिता का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है. पिता उसे देखकर कोई खास खुशी जाहिर नहीं करते, बल्कि उनके चेहरे पर गुस्से और निराशा जैसा भाव दिखाई देता है. यह देखकर बच्चा थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ देर तक डांस करता रहता है. हालांकि, जब उसे लगता है कि उसके पिता खुश नहीं हैं, तो वह धीरे-धीरे डांस बंद कर देता है और उसका चेहरा भी उदास हो जाता है. यह पल थोड़ा भावुक कर देता है, क्योंकि बच्चे की खुशी अचानक कम होती नजर आती है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by ghantaa (@ghantaa)

दोनों लगे झूमने

इस वायरल वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा आखिर में आता है. जैसे ही बच्चा उदास होता है, पिता अचानक अपना मूड बदल लेते हैं और खुद डांस करना शुरू कर देते हैं. यह देखकर बच्चा फिर से खुश हो जाता है और दोनों साथ में जमकर डांस करने लगते हैं. घर का माहौल एकदम खुशियों से भर जाता है. इस प्यारे और मजेदार मोमेंट को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी खूब खुश हो रहे हैं. इस पर एक से एक रिएक्शन भी पोस्ट हो रहे हैं. वीडियो को इंस्टाग्राम पर ghantaa नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें