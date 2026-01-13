  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Today Female Rapido Driver Helps Lost Foreigner At 10 Pm In Goa Video Here Is Viral Video

VIDEO: गूगल मैप्स फेल हुआ तो डर से कांप गई विदेशी महिला, फिर फरिश्ते की तरह पहुंचीं सिंधु कुमारी | देखें वीडियो

Goa Ka Viral Video: गोवा में रात के दस बजे थे और होटल से बाहर घूमने निकली विदेशी महिला का गूगल मैप्स फेल हो गया. विदेशी टूरिस्ट खो गई. इसके बाद जो कुछ सब कैमरे में कैद है.

Published date india.com Published: January 13, 2026 10:59 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
VIDEO: गूगल मैप्स फेल हुआ तो डर से कांप गई विदेशी महिला, फिर फरिश्ते की तरह पहुंचीं सिंधु कुमारी | देखें वीडियो
सिंधु कुमारी का वीडियो सोशल मीडिया खूब शेयर किया जा रहा है. (photo/X)

Viral Video Today: रात के करीब 10 बजे का वक्त…चारों तरफ सन्नाटा, सुनसान सड़कें और बीच में अकेली एक विदेशी टूरिस्ट. ये कोई कहानी नहीं बल्कि सचमुच का एक मामला है. दरअसल गोवा के कोलवा बीच इलाके में घूम रही ये महिला अपने होटल वापस जाना चाहती थी, लेकिन गूगल मैप्स ने धोखा दे दिया. विदेशी महिला रास्ता भटक गई. आसपास कोई नजर नहीं आया तो डर से उसके हाथ-पांव कांपने लगे. आंखों में आंसू छलक आए. महिला डर से रोने लगी कि वापस कैसे पहुंचा जाएगा. मगर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी.

किसने लिखा है ईरान का राष्ट्रगान, इसका हिंदी में मतलब भी दिमाग हिला देगा

डर से रोने लगी विदेशी महिला

दरअसल तभी Rapido की महिला राइडर सिंधु कुमारी ने विदेशी महिला को देखा. उन्होंने दूर से ही देखा कि कोई महिला अकेली खड़ी है और रो रही है. बिना एक पल गंवाए बाइक रोकी. वो सीधे विदेशी महिला के पास पहुंचीं. विदेशी महिला ने बताया कि वो होटल नहीं ढूंढ पा रही. उसका गूगल मैप्स फेल हो गया. इतना सुनना था और सिंधु कुमारी ने बिना तसल्ली दी और होटल तक छोड़ने का भरोसा दिया.

सबकुछ छोड़ तुरंत की मदद

उन्होंने महिला को अपनी बाइक पर बिठाया और होटल Coconut तक ले गईं. होटल पहुंचते ही विदेशी महिला भावुक हो गई. उसने सिंधु को जोर से गले लगा लिया, आंसू पोछते हुए शुक्रिया अदा किया. यहां तक कि कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन सिंधु ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया. इस पूरे वाकये का वीडियो सिंधु कुमारी ने खुद शेयर किया, जिसमें आखिरी में वो खुश होकर कह रही हैं, फाइनली मैम को Coconut Grove होटल पहुंचा दिया.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग लिख रहे हैं कि यही असली भारत है. एक यूजर ने लिखा कि महिला शक्ति की मिसाल. सिंधु कुमारी को सलाम. अतिथि देवो भव: जीवंत हो गया. मालूम हो वीडियो एक्स पर @RealBababanaras नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.