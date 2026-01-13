By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: गूगल मैप्स फेल हुआ तो डर से कांप गई विदेशी महिला, फिर फरिश्ते की तरह पहुंचीं सिंधु कुमारी | देखें वीडियो
Goa Ka Viral Video: गोवा में रात के दस बजे थे और होटल से बाहर घूमने निकली विदेशी महिला का गूगल मैप्स फेल हो गया. विदेशी टूरिस्ट खो गई. इसके बाद जो कुछ सब कैमरे में कैद है.
Viral Video Today: रात के करीब 10 बजे का वक्त…चारों तरफ सन्नाटा, सुनसान सड़कें और बीच में अकेली एक विदेशी टूरिस्ट. ये कोई कहानी नहीं बल्कि सचमुच का एक मामला है. दरअसल गोवा के कोलवा बीच इलाके में घूम रही ये महिला अपने होटल वापस जाना चाहती थी, लेकिन गूगल मैप्स ने धोखा दे दिया. विदेशी महिला रास्ता भटक गई. आसपास कोई नजर नहीं आया तो डर से उसके हाथ-पांव कांपने लगे. आंखों में आंसू छलक आए. महिला डर से रोने लगी कि वापस कैसे पहुंचा जाएगा. मगर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी.
डर से रोने लगी विदेशी महिला
दरअसल तभी Rapido की महिला राइडर सिंधु कुमारी ने विदेशी महिला को देखा. उन्होंने दूर से ही देखा कि कोई महिला अकेली खड़ी है और रो रही है. बिना एक पल गंवाए बाइक रोकी. वो सीधे विदेशी महिला के पास पहुंचीं. विदेशी महिला ने बताया कि वो होटल नहीं ढूंढ पा रही. उसका गूगल मैप्स फेल हो गया. इतना सुनना था और सिंधु कुमारी ने बिना तसल्ली दी और होटल तक छोड़ने का भरोसा दिया.
सबकुछ छोड़ तुरंत की मदद
उन्होंने महिला को अपनी बाइक पर बिठाया और होटल Coconut तक ले गईं. होटल पहुंचते ही विदेशी महिला भावुक हो गई. उसने सिंधु को जोर से गले लगा लिया, आंसू पोछते हुए शुक्रिया अदा किया. यहां तक कि कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन सिंधु ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया. इस पूरे वाकये का वीडियो सिंधु कुमारी ने खुद शेयर किया, जिसमें आखिरी में वो खुश होकर कह रही हैं, ‘फाइनली मैम को Coconut Grove होटल पहुंचा दिया.’
एक्स पर देखें वीडियो
India : At 10 PM, a foreign woman got lost, alone and terrified after Google Maps failed. With no one around, Rapido rider Sindhu Kumari stopped, reassured her, and safely dropped her to Hotel Coconut, turning fear into relief. Salute to this brave Indian woman rider. pic.twitter.com/EFctvbip1J
— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) January 12, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग लिख रहे हैं कि यही असली भारत है. एक यूजर ने लिखा कि महिला शक्ति की मिसाल. सिंधु कुमारी को सलाम. अतिथि देवो भव: जीवंत हो गया. मालूम हो वीडियो एक्स पर @RealBababanaras नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.