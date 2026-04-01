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Viral Video: मछुआरे का चेहरा पकड़कर लटक गया ऑक्टोपस, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो
वायरल वीडियो में देखेंगे कि नाव में बैठकर मछली पकड़ने बैठा मछुआर तब मुश्किल स्थिति में फंस गया जब ऑक्टोपस ने उसपर हमला कर दिया.
Trending Video: समंदर अक्सर शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर छिपी दुनिया कितनी अलग हो सकती है, इसका अंदाजा इस वायरल वीडियो से लगाया जा सकता है. इसमें छोटी नाव पर सवार मछुआरा रोज की तरह जाल डालकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था. जैसे ही जाल भारी हुआ, उसे लगा कि आज किस्मत खुल गई. लेकिन जाल के ऊपर आते ही पूरा खेल बदल गया. उसमें कोई बड़ी मछली नहीं, बल्कि एक ताकतवर ऑक्टोपस था, जो खुद को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार था.
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चेहरे से चिपक गया ऑक्टोपस
जैसे ही मछुआरे ने उसे पकड़ने की कोशिश की, ऑक्टोपस ने पलटवार कर दिया. उसके टेंटेकल्स सीधे मछुआरे के चेहरे से चिपक गए. कुछ ही सेकंड में हालात ऐसे बन गए कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया. करीब 25 सेकंड तक चला यह संघर्ष किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता. मगर मछुआरे ने घबराने के बजाय हिम्मत दिखाई. उसने धीरे-धीरे ऑक्टोपस के टेंटेकल्स को हटाने की कोशिश की. काफी मशक्कत के बाद वह खुद को छुड़ाने में सफल रहा.
चेहरे पर पड़ गए लाल निशान
हालांकि इस दौरान उसके चेहरे पर गहरे लाल निशान पड़ गए, जो इस टकराव की कहानी खुद बयां करते हैं. वीडियो का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि खतरा टलने के बाद भी ऑक्टोपस जिंदा और सक्रिय नजर आता है. मछुआरे ने उसे हवा में उठाकर दिखाया, जैसे यह पूरी घटना एक चेतावनी हो कि समुद्र के जीवों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है.
यहां देखें वीडियो
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मालूम हो हैरान करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. वीडियो इंस्टाग्राम पर dailybriefglobal नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.