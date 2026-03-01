  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Today Foreign Tourist Gets Free Biryani And Chicken Curry Then What Happened Next Can Not Imagine

VIDEO: विदेशी ने देख ली फ्री बिरयानी और चिकन करी, फिर ऐसा टूटा देखकर हिल जाएंगे आज | देखें वीडियो

फिजी में जन्मे और न्यूजीलैंड में रहने वाले म्यूजिक आर्टिस्ट लेपानी भारत घूमने आए थे. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहां सड़कों पर मिलने वाला अनुभव उनके दिल को इस तरह छू जाएगा.

Published date india.com Published: March 1, 2026 3:16 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: भारत अपनी मेहमाननवाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है. मगर हाल ही में एक विदेशी टूरिस्ट के साथ जो हुआ उसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया. दरअसल फिजी में जन्मे और न्यूजीलैंड में रहने वाले म्यूजिक आर्टिस्ट लेपानी भारत घूमने आए थे. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहां सड़कों पर मिलने वाला अनुभव उनके दिल को इस तरह छू जाएगा. मैसूर की एक व्यस्त सड़क पर घूमते हुए लेपानी को अचानक बिरयानी की खुशबू आई. उन्होंने देखा कि एक शख्स बड़े से बर्तन में गर्मागर्म बिरयानी परोस रहा था और राह चलते लोगों को प्लेट दे रहा था. उत्सुकतावश लेपानी भी वहां पहुंच गए मगर पता चला कि बिरयानी मुफ्त में परोसी जा रही है.

अली खामेनेई को ‘अयातुल्लाह’ क्यों कहा गया, इसका मतलब सचमुच चौंका देगा

मजे से खाई फ्री की बिरयानी

इतना पता चलते ही लेपानी खुद को रोक नहीं पाए और प्लेट लेकर खाने लगे. तभी वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने उनकी प्लेट में ऊपर से चिकन करी भी डाल दी. विदेशी मेहमान इस तरह के अपनापन को देखकर भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि उन्हें भारत आने से पहले कई तरह की बातें बताई गई थीं, लेकिन इस तरह का दिल छू लेने वाला अनुभव किसी ने नहीं बताया था.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

इस पूरे पल को लेपानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जहां वीडियो तेजी से वायरल हो गया. लाखों लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि यही भारत की असली पहचान है, जहां अतिथि को भगवान माना जाता है. कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय संस्कृति में भोजन बांटना सेवा और प्रेम का प्रतीक है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.