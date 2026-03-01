Hindi Viral

Viral Video Today Foreign Tourist Gets Free Biryani And Chicken Curry Then What Happened Next Can Not Imagine

VIDEO: विदेशी ने देख ली फ्री बिरयानी और चिकन करी, फिर ऐसा टूटा देखकर हिल जाएंगे आज | देखें वीडियो

फिजी में जन्मे और न्यूजीलैंड में रहने वाले म्यूजिक आर्टिस्ट लेपानी भारत घूमने आए थे. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहां सड़कों पर मिलने वाला अनुभव उनके दिल को इस तरह छू जाएगा.

Viral Video Today: भारत अपनी मेहमाननवाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है. मगर हाल ही में एक विदेशी टूरिस्ट के साथ जो हुआ उसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया. दरअसल फिजी में जन्मे और न्यूजीलैंड में रहने वाले म्यूजिक आर्टिस्ट लेपानी भारत घूमने आए थे. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहां सड़कों पर मिलने वाला अनुभव उनके दिल को इस तरह छू जाएगा. मैसूर की एक व्यस्त सड़क पर घूमते हुए लेपानी को अचानक बिरयानी की खुशबू आई. उन्होंने देखा कि एक शख्स बड़े से बर्तन में गर्मागर्म बिरयानी परोस रहा था और राह चलते लोगों को प्लेट दे रहा था. उत्सुकतावश लेपानी भी वहां पहुंच गए मगर पता चला कि बिरयानी मुफ्त में परोसी जा रही है.

मजे से खाई फ्री की बिरयानी

इतना पता चलते ही लेपानी खुद को रोक नहीं पाए और प्लेट लेकर खाने लगे. तभी वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने उनकी प्लेट में ऊपर से चिकन करी भी डाल दी. विदेशी मेहमान इस तरह के अपनापन को देखकर भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि उन्हें भारत आने से पहले कई तरह की बातें बताई गई थीं, लेकिन इस तरह का दिल छू लेने वाला अनुभव किसी ने नहीं बताया था.

View this post on Instagram A post shared by LEPANI | Singer-Songwriter-Producer (@lepanimusicc)

इस पूरे पल को लेपानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जहां वीडियो तेजी से वायरल हो गया. लाखों लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि यही भारत की असली पहचान है, जहां अतिथि को भगवान माना जाता है. कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय संस्कृति में भोजन बांटना सेवा और प्रेम का प्रतीक है.

