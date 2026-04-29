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Viral Video Today: जाल में फंस गई चार आंख वाली मछली, देखकर मछुआरा तक हैरान रह गया

Viral Video Today: वीडियो एक तालाब का है, जहां मछुआरे रोज की तरह जाल डाल रहे थे. सबकुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही जाल बाहर निकाला गया, उसमें फंसी एक मछली ने पूरे माहौल को बदल दिया.

Published date india.com Published: April 29, 2026 9:45 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com | Edited by Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर बिहार से जुड़ा एक वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. वीडियो में एक ऐसी मछली नजर आ रही है, जिसकी बनावट आम मछलियों से बिल्कुल अलग है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक तालाब का है, जहां मछुआरे रोज की तरह जाल डाल रहे थे. सबकुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही जाल बाहर निकाला गया, उसमें फंसी एक मछली ने पूरे माहौल को बदल दिया. मछली को देखते ही वहां मौजूद लोग चौंक गए और तुरंत मोबाइल कैमरे ऑन हो गए.

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दिखा हैरान करने वाला नजारा

वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि मछली के सिर पर चार आंखों जैसी आकृति बनी हुई है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. कोई इसे रहस्यमयी जीव बता रहा है, तो कोई इसे कुदरत का अनोखा खेल कह रहा है. वीडियो में लोगों की हैरानी भी साफ सुनाई देती है. कुछ लोग जोर से बोलते नजर आते हैं कि ‘ऐसी मछली पहले कभी नहीं देखी’, तो कुछ लोग इसे कैमरे में कैद करने के लिए आगे बढ़ते दिखते हैं. यही रिएक्शन अब सोशल मीडिया यूजर्स के बीच भी देखने को मिल रहा है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

यह वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और हजारों लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ यूजर्स जहां हैरानी जता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी बता रहे हैं. वीडियो एक्स पर lalluramnews नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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