टैंकर में चोरी का तेल लेकर भागने लगा शख्स, तभी परमाणु बम की तरह फट गया | रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो

Viral Video Today: वीडियो मैक्सिको का है, जहां सड़क पर दौड़ता एक तेल का टैंकर अचानक इतनी भयानक तरीके से फटा कि लोगों को लगा जैसे कोई परमाणु धमाका हो गया हो.

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Shocking Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में अभी एक ऐसा वीडियो शेयर हुआ है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. बताया गया कि वीडियो मैक्सिको का है, जहां सड़क पर दौड़ता एक तेल का टैंकर अचानक इतनी भयानक तरीके से फटा कि लोगों को लगा जैसे कोई परमाणु धमाका हो गया हो. धमाके के बाद आसमान में आग का विशाल गुबार उठता दिखाई दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया गया कि घटना मैक्सिको के प्यूब्ला राज्य के तेपेका इलाके में हुई. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टैंकर में कथित तौर पर चोरी किया गया पेट्रोल भरा हुआ था. सुबह के समय अचानक टैंकर में आग लगी और कुछ ही सेकंड बाद जोरदार विस्फोट हो गया.

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अचानक हुआ भीषण धमाका

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूर से आग की लपटें उठ रही हैं. तभी अचानक एक भीषण धमाका होता है और आसमान में मशरूम क्लाउड जैसी आग की विशाल आकृति बन जाती है. धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. इसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. एक दूसरे वीडियो में सड़कों पर दौड़ते लोगों की भीड़ साफ दिखाई देती है. हर कोई धमाके वाली जगह से दूर जाने की कोशिश कर रहा था. आग और धुएं का गुबार इतना बड़ा था कि आसपास के लोग दहशत में आ गए.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Al menos tres heridos y cerca de 2,000 personas evacuadas dejó la explosión de un almacén clandestino de gas LP en Tepeaca, Puebla, México, que afectó a cuatro autotanques y obligó a desalojar escuelas y un hospital. pic.twitter.com/6gO4ZjBWZI — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 4, 2026

किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं

घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. एहतियात के तौर पर करीब 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. इनमें अस्पताल के मरीज, स्कूलों के बच्चे और आसपास रहने वाले परिवार शामिल थे. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि हादसे में किसी की मौत हुई या कोई घायल हुआ है. स्थानीय अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं सोशल मीडिया पर इस धमाके का वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इसकी तुलना किसी फिल्मी सीन या परमाणु बम जैसे विस्फोट से कर रहे हैं